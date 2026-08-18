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La economía de Venezuela crece un 7,14 % en el segundo trimestre de 2026

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Caracas, 18 ago (EFE).- El producto interno bruto (PIB) de Venezuela creció un 7,14 % en el segundo trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo del año pasado, impulsado, principalmente, por un incremento del 9,1 % en la actividad petrolera, el corazón de la economía del país suramericano, según cifras oficiales publicadas este martes.

El Banco Central de Venezuela (BCV) indicó que la actividad no petrolera aumentó un 5,79 % en el segundo trimestre de 2026, un año marcado por una mayor apertura en sectores como el petrolero, el minero y el eléctrico en medio de una estrecha colaboración entre Caracas y Washington, iniciada luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro el pasado enero. EFE

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