Tribunal de Costa Rica resalta el valor de la libertad de prensa al obtener premio de SIP

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San José, 18 ago (EFE).- La Sala Constitucional de Costa Rica resaltó este martes el valor de la libertad de prensa como pilar de una sociedad democrática, después de que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunciara la decisión de otorgarle el Gran Premio Chapultepec 2026 por su firme defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a recibir información plural e independiente.

"Recibimos este reconocimiento con profundo agradecimiento y, sobre todo, con un gran sentido de responsabilidad. La libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información son pilares indispensables de una sociedad democrática", declaró en un comunicado el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo.

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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia valoró que este reconocimiento se otorgue a partir de una jurisprudencia construida a lo largo de los años y que ha procurado garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de las libertades fundamentales.

"Este premio nos recuerda que la protección de estos derechos no es una tarea concluida. En una democracia, la libertad de expresión y el acceso a la información son condiciones esenciales para que las personas puedan participar, formar su propia opinión y ejercer plenamente sus derechos. Por eso, recibimos esta distinción con satisfacción, pero también con un profundo sentido de responsabilidad", expresó Castillo.

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El magistrado afirmó que las resoluciones de la Sala Constitucional han buscado garantizar que el ejercicio del periodismo pueda desarrollarse con libertad y que las instituciones públicas respeten el derecho de la ciudadanía a informarse y manifestó que el premio de la SIP es "un estímulo" para continuar ejerciendo su función "con independencia, responsabilidad y compromiso con los derechos fundamentales".

La Sala Constitucional fue una de las instituciones más criticadas por el Gobierno del derechista Rodrigo Chaves (2022-2026) debido a fallos contrarios a iniciativas gubernamentales. La actual presidenta, Laura Fernández, quien representa la continuidad del movimiento de Chaves, ha mantenido las críticas hacia el Poder Judicial en general y a ciertos medios críticos a los que ambos llaman "canallas".

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El galardón será entregado durante la 82ª Asamblea General de la SIP, que se celebrará del 22 al 25 de octubre de 2026 en Bogotá, Colombia.

La organización, con sede en Miami, destacó que la Sala Constitucional ha emitido en los últimos años varios fallos que han reafirmado "garantías esenciales para el ejercicio del periodismo" y han consolidado "una jurisprudencia de referencia en materia de libertad de expresión en las Américas".

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Algunas de estas decisiones protegieron a periodistas del hostigamiento y de restricciones del Gobierno, recordó la SIP, que mencionó concretamente una sentencia que anuló el pasado abril un proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión para defender el interés público.

Varias personalidades destacadas e instituciones han sido merecedoras de este premio de la SIP, incluyendo Fernando Henrique Cardoso, expresidente y escritor, Brasil; Enrique Krauze, escritor, historiador y periodista, México, y Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura 2010.

La SIP, compuesta por más de 1.300 publicaciones de las Américas, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión. EFE