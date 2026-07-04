Trump ensalza la fortaleza económica y militar de EEUU en el Día de la Independencia con mensajes de expansión

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aprovechado su intervención con motivo del 250 aniversario de la independencia del país para subrayar la potencia económica y militar de Estados Unidos, defendiendo que la nación atraviesa, según su diagnóstico, un momento de máxima expansión y prestigio internacional.

En el plano económico, el mandatario ha asegurado que el país está liderando un ciclo de crecimiento sin precedentes recientes, destacando la llegada masiva de inversión extranjera.

"Construimos la economía más grande y dinámica. Y, por cierto, nuestro país está mejor que nunca", ha señalado antes de añadir que "19,2 billones de dólares (en torno a 16.780.800 millones de euros) están llegando a Estados Unidos procedentes de todo el mundo", una cifra que ha vinculado a un auge industrial en marcha.

PUBLICIDAD

El magnate neoyorquino ha sostenido además que su política arancelaria y su resultado electoral han favorecido la industrialización del país, con nuevas infraestructuras productivas. "Se están construyendo plantas y fábricas por todo Estados Unidos ahora mismo, y se están construyendo a un ritmo que nunca antes habíamos visto", ha afirmado, defendiendo que el ritmo de expansión supera cualquier registro anterior.

En el ámbito de la seguridad y la defensa, Trump ha reivindicado la hegemonía militar estadounidense y su papel histórico en los grandes conflictos del siglo XX. "Creamos el Ejército más fuerte y poderoso", ha alardeado al tiempo que aseguró que el país ha sido decisivo en la configuración del orden internacional contemporáneo.

PUBLICIDAD

El inquilino de la Casa Blanca ha lanzado también mensajes de firmeza en política exterior, afirmando que adversarios de Estados Unidos han sido debilitados o contenidos, todo ello en un discurso en el que ha combinado referencias históricas con afirmaciones de liderazgo global.

En ese contexto, ha aseverado que distintos países "están desesperados por llegar a un acuerdo", subrayando la posición dominante de Washington en las negociaciones internacionales.

Trump ha enmarcado estas declaraciones en una narrativa histórica de 250 años de influencia estadounidense, señalando que el país sigue siendo referente mundial en progreso y valores. "Durante 250 años, el mundo entero ha mirado a nuestro país y se ha inspirado", ha sentenciado, no sin antes criticar la situación previa a su mandato, asegurando que el país había atravesado una etapa de debilitamiento internacional.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ha defendido que la percepción global ha cambiado radicalmente: "Ahora solo hay respeto. Y quiero decirles que lo mejor está por venir", ha concluido.