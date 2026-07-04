Cientos de miles de personas comienzan a despedir en Teherán los restos mortales del líder supremo Alí Jamenei

La Gran Mosalla de Teherán acoge desde primera hora de esta mañana a los cientos de miles de personas que han comenzado a reunirse para despedir a los restos mortales del líder supremo Alí Jamenei, segundo guía de la Revolución Islámica, muerto a los 86 años de edad el pasado 28 de febrero en un ataque combinado de Israel y Estados Unidos.

Las autoridades iraníes esperan una concentración sin precedentes durante los tres días de procesiones que tendrán en lugar en la capital del país, y que continuarán a lo largo de la semana. Tras la procesión del lunes (que podría acoger a más de 20 millones de personas), el cuerpo de Jamenei será trasladado a Qom y después a la ciudad santa y ciudad natal de Masshad, donde sus restos mortales serán depositados en el santuario del imán Reza.

PUBLICIDAD

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, destacó el jueves que el país "se prepara para despedir al verdadero servidor del islam y la revolución" e hizo un llamamiento a la población a mostrar "unidad nacional" y "lealtad" a la República Islámica con una participación "histórica" en los funerales, que congregarán a millones de personas.

"El martirio del gran líder de Irán ha sumido en un profundo dolor a todo nuestro pueblo, a la nación islámica y a todos los pueblos libres del mundo", dijo el mandatario en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, incidió en que la muerte de Jamenei "no es el final del camino, sino el comienzo de un nuevo capítulo de solidaridad, perseverancia y crecimiento de una nación que siempre avanza hacia el mañana, más unida, más firme y más esperanzada, incluso ante las pruebas más difíciles".

PUBLICIDAD

Jamenei, quien lideraba el país desde la muerte de Jomeini en 1989, fue asesinado junto a varios miembros de su familia al inicio de la citada ofensiva, tras lo que fue reemplazado por su hijo Mojtaba Jamenei, quien resultó herido en este mismo bombardeo, sin que desde entonces haya aparecido en público.