Casanova-Meligeni y Heredia-Pucinelli, en semifinales del Challenger ATP de Quito

Guayaquil (Ecuador), 3 jul (EFE).- El argentino Hernán Casanova, el colombiano Samuel Heredia y los brasileños Felipe Meligeni Alves y Matheus Pucinelli de Almeida se clasificaron este viernes a las semifinales del Challenger ATP de Quito Copa Banco Guayaquil y seguirán en puja por los 50 puntos para la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Casanova accedió a semifinales tras imponerse por 6-2 y 7-6 al colombiano Juan Sebastián Osorio y se enfrentará este sábado, en la pista de tierra batida del club Rancho San Francisco de la capital ecuatoriana, al brasileño Meligeni Alves, que venció por 2-6, 7-6 y 7-6 al mexicano Rodrigo Pacheco Méndez.

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Por su parte, el colombiano Heredia venció por 6-2 y 6-4 al argentino Ignacio Monzón e irá en semifinales contra el brasileño Pucinelli de Almeida que derrotó por 6-1, 6-7(4) y 6-4 al mexicano Alan Magadán.

La jornada de este viernes se cumplirá de la siguiente manera: Hernán Casanova (ARG)-Felipe Meligeni Alves (BRA) y Samuel Heredia (COL)-Matheus Pucinelli de Almeida (BRA). EFE