Xi designa a dos nuevos generales del Ejército chino en plena campaña anticorrupción

Pekín, 3 jul (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, ascendió este viernes al rango de general a dos altos mandos militares, en el primer acto de este tipo en casi un año y en un momento marcado por una amplia campaña anticorrupción en la cúpula castrense del país.

Los oficiales ascendidos son Zhang Shuguang, secretario de la comisión disciplinaria de la Comisión Militar Central (CMC, máximo órgano dirigente de las Fuerzas Armadas) y director de la comisión de supervisión de ese organismo, y Wang Gang, comandante de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), informó la agencia oficial Xinhua.

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Xi, que preside la CMC, entregó los certificados de ascenso durante una ceremonia celebrada en Pekín y felicitó a los dos nuevos generales, el rango más alto para oficiales en servicio activo en China.

El vicepresidente de la CMC, Zhang Shengmin, presidió la ceremonia y anunció los ascensos, firmados por Xi, según la misma fuente.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, se trata de la primera vez en casi un año que Xi asciende a oficiales al rango de general.

El anuncio se produce después de que Pekín haya intensificado en los últimos meses una campaña anticorrupción que ha alcanzado a altos cargos de la estructura militar.

Entre los afectados figuran los exvicepresidentes de la CMC Zhang Youxia y He Weidong, responsables de la Fuerza de Misiles y del Estado Mayor Conjunto, así como los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu.

Wei y Li fueron condenados en mayo a muerte suspendida por corrupción, después de que un tribunal militar declarara a Wei culpable de aceptar sobornos y a Li de aceptarlos y ofrecerlos.

Ambos habían sido miembros de la CMC y consejeros de Estado, y fueron expulsados del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) en 2024 por "graves violaciones de la disciplina", una fórmula habitual en China para referirse a casos de corrupción.

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La CMC contaba con siete miembros tras el congreso del PCCh de 2022, pero en los últimos meses su composición efectiva se redujo a dos figuras: Xi, su presidente, y Zhang Shengmin, vicepresidente. EFE