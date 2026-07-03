La presidenta de Namibia hará una visita de Estado a China para reforzar lazos económicos

Nairobi, 3 jul (EFE).- La presidenta de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, realizará una visita de Estado a China entre el 5 y el 11 de julio para reforzar la cooperación bilateral en sectores como comercio, inversión, minería, energía, infraestructuras y tecnología, informó este viernes la Presidencia namibia.

La mandataria viajará invitada por el presidente chino, Xi Jinping, con quien mantendrá conversaciones bilaterales "de alto nivel", precisó la Presidencia del país surafricano en un comunicado.

La visita busca profundizar la Asociación Estratégica Cooperativa Integral entre ambos países y se produce después de la novena cumbre del Foro de Cooperación China-África (FOCAC), celebrada en Pekín en septiembre de 2024.

Nandi-Ndaitwah se reunirá también con el primer ministro chino, Li Qiang, dirigentes del Partido Comunista de China y autoridades provinciales y municipales en Cantón, Shenzhen, Sichuan y Pekín.

Las conversaciones se centrarán "en sectores prioritarios para Namibia", entre ellos el comercio, la inversión, la minería y el procesamiento de minerales, la industria manufacturera, la agricultura, las energías renovables, el hidrógeno verde, la educación, la salud pública, el turismo y la innovación digital.

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La presidenta visitará, asimismo, instalaciones manufactureras, centros de innovación y empresas estratégicas chinas en sectores como la electrónica, las telecomunicaciones, las energías renovables y la energía nuclear.

Nandi-Ndaitwah también participará en la Conferencia de Alto Nivel de Comercio e Inversión Namibia-China, donde representantes gubernamentales y empresarios de ambos países buscarán nuevas vías de inversión, cooperación industrial y acceso a mercados.

China es el principal socio comercial global de Namibia y su segundo destino de exportaciones, concentradas en recursos minerales.

El comercio bilateral alcanzó en 2025 un récord de 40.640 millones de dólares namibios (unos 2.875 millones de euros), un 10,3 % más que en 2024, según datos oficiales.

En los cuatro primeros meses de 2026, el comercio bilateral llegó a 14.790 millones de dólares namibios (unos 912 millones de euros). EFE