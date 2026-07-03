La UE condena "firmemente" el atentado en una cafetería de Siria con nueve muertos

La Unión Europea ha condenado "firmemente" el atentado terrorista perpetrado el jueves en una cafetería ubicada en el centro de la capital de Siria, Damasco, en el que murieron al menos nueve personas y otras 20 resultaron heridas a causa de una explosión.

"La Unión Europea firmemente el atentado terrorista perpetrado el 2 de julio en el café Musheyreyyeh, en el centro de Damasco. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a las víctimas y sus familias", ha indicado el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) Anouar el Anouni en un comunicado.

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El bloque comunitario ha reafirmado su compromiso de apoyo "a una transición pacífica e inclusiva en Siria", así como su rechazo a "toda forma de violencia". "La UE seguirá colaborando con el Gobierno de Transición sirio en la lucha contra el terrorismo", ha añadido el portavoz.

El Ministerio del Interior sirio ha confirmado el balance de nueve muertos, fruto de lo que ha calificado como "atentado terrorista con bomba", y que fue causado por un artefacto explosivo improvisado que ha descrito como "rudimentario, que pesaba aproximadamente un kilo y estaba cargado con metralla metálica", lo que provocó "heridas graves" a las víctimas y "daños considerables" en la zona.

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También el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha mostrado su "profunda preocupación" ante lo sucedido en un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric, en el que ha trasladado sus "condolencias y solidaridad" con las familias de las víctimas mortales y deseado una "pronta y completa" recuperación a los heridos.