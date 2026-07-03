El Ejército de Nicaragua incauta 132 paquetes de cocaína y detiene a dos sospechosos

San José, 3 jul (EFE).- El Ejército de Nicaragua informó este viernes que incautó 132 paquetes de cocaína en un municipio cercano a la frontera con Honduras, y que detuvo a dos sospechosos ligados al alijo, mientras que una tercera persona huyó en medio de un intercambio de disparos que no dejó heridos.

La sustancia ilícita fue incautada a siete kilómetros de la comunidad de Mechapa, Bocana de Venecia, una zona de costas y esteros en el Pacífico noroeste de Nicaragua, en donde los sospechosos que viajaban en una embarcación de sur a norte, tras detectar la presencia de las tropas del Ejército, dispararon a los soldados, quienes respondieron con metralla, de acuerdo con el informe militar.

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Los 132 paquetes de cocaína, que llevan inscrito el sello "Chamu R10" y "087", eran trasladados en cuatro sacos a bordo de la embarcación "Jesucristo viene pronto" por los tres sujetos, "de los cuales se retuvo a dos y uno se dio a la fuga al producirse el intercambio de disparos", indicó el Ejército.

Los detenidos, la droga, un arma, las municiones y la embarcación fueron entregados a las autoridades correspondientes.

Las autoridades nicaragüenses sostienen que ejecutan una estrategia que denominan 'Muro de Contención', que tiene como objeto evitar la circulación de la droga o dinero vinculado al narcotráfico en los núcleos poblacionales, para la cual mantienen "estrechos lazos de cooperación" con los países de la región, así como Estados Unidos, México y Rusia.

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Nicaragua se encuentra geográficamente ubicada en un corredor de alto tráfico de la droga que se produce en Suramérica y que luego es trasladada a Norteamérica, donde operan, principalmente, los carteles mexicanos y residen los principales consumidores. EFE