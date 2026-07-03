La Generalitat se activa para coordinar la ayuda a Venezuela y prioriza los donativos económicos

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha presidido este viernes la primera reunión del Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència (CCAHE) para la coordinación de la ayuda humanitaria a Venezuela, y ha llamado a priorizar los donativos económicos como la "mejor forma de colaborar", tras el doble terremoto de la semana pasada.

Lo ha dicho en una atención a los medios antes de la reunión, en que han participado otros representantes del Departament y de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, de otras administraciones, de entidades municipalistas, y de distintas organizaciones humanitarias.

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En esta reunión se ha evaluado la situación sobre el terreno y se ha explorado la mejor vía de colaborar con Venezuela: "Ahora entramos en una fase en la que lo más importante será cómo dar asistencia a las víctimas, a las personas que han sobrevivido y cómo empezar a ayudar a la reconstrucción del país", ha afirmado el conseller.

Ha dicho que hay mucha gente que quiere colaborar tras el terremoto, pero que los donativos materiales pueden "complicar la gestión" logística, ha pedido priorizar los donativos económicos y ha explicado que la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo ha abierto una web especial con información de entidades que trabajan sobre el terreno.

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CONVENIOS CON ORGANIZACIONES

Para vehicular las ayudas, Duch ha apuntado a la posibilidad de activar convenios de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo con organizaciones como la Cruz Roja o Médicos del Mundo u otras, así como establecer colaboraciones entre hospitales catalanes y los de la zona más afectada.

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También existe la posibilidad de vehicular parte de la ayuda del Govern a través de la ONU.

CATALANES EN VENEZUELA

El conseller también ha detallado que no les consta que ninguno de los cerca de 8.000 catalanes que viven en Venezuela son parte de las víctimas del terremoto: "Por ahora, y creo que podemos dar esto casi como seguro no hay catalanes que hayan sido afectados directamente".

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Ha explicado que están en contacto con el Centre Català de Caracas y con la delegación del Govern, así como con el consulado español.