Tesla lanza el Model Y de seis asientos en Estados Unidos, con más espacio interior y autonomía

Tesla ha lanzado en Estados Unidos y Puerto Rico el nuevo Model Y Long Wheelbase, con una configuración de tres filas y 6 asientos, fabricado en la fábrica de la compañía en Texas y que se presenta como una opción de SUV más grande, con una autonomía de hasta 522 kilómetros.

"Una configuración de 3 filas y 6 asientos que ofrece un espacio interior excepcional con amplio espacio para la cabeza y las piernas de todos los pasajeros", ha resaltado Tesla, que ya ha abierto los pedidos por 61.990 dólares (unos 54.100 euros).

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Este modelo destaca por su amplitud interior, con amplio espacio para la cabeza y las piernas para todos los pasajeros. En la fila delantera cuenta con asientos con calefacción y ventilación, con cojín ajustable eléctricamente.

En la segunda fila, los asientes tienen reposabrazos ajustables eléctricamente, mientras que ya en la tercera fila los asientos tienen calefacción con reclinación eléctrica y anclajes para asiento infantil.

El portón trasero es también más grande, aportando una mejor visibilidad trasera, a lo que suman unas ventanas de mayor tamaño que contribuyen a esta mayor amplitud de mirada al exterior desde cada uno de los asientos.

A nivel de infoentretenimiento, el nuevo Tesla dispone de pantallas táctiles de 16" en la fila delantera y de 8" en la segunda fila, con audio inmersivo de Tesla a través de 19 altavoces. La Inteligencia Artificial de Grok de Tesla viene también integrada.

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Tesla incluye 12 meses de conducción autónoma total (FSD) y 12 meses de Supercarga. A pesar de su mayor peso, acelera de 0 a 96 km/h en 4,4 segundos.