Bélgica investiga daños a un edificio histórico tras la celebración de EE.UU. en Bruselas

Bruselas, 3 jul (EFE).- La Agencia de Edificios del Gobierno Federal de Bélgica ha iniciado una investigación para determinar la causa de los daños en el edificio del Museo Real de Arte e Historia, en el parque del Cincuentenario de Bruselas, tras la macro celebración del 250 aniversario de Estados Unidos el pasado domingo, informaron este viernes medios locales.

El evento, organizado por el embajador estadounidense en Bélgica, Bill White, recibió a unos 9.000 asistentes y incluyó dos espectáculos de fuegos artificiales, además de actuaciones musicales y discursos en un gran escenario instalado bajo el arco del famoso parque público.

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El pasado lunes, tras la celebración, los responsables del museo - que se encuentra a la izquierda del arco - informaron de daños en el tejado y las cornisas del edificio.

Según medios belgas, los trabajadores han encontrado restos de material pirotécnico en los tejados y manchas ennegrecidas en varios puntos de la cubierta. Además, una estatua ha sufrido daños leves.

La ministra responsable de la Agencia de Edificios, Vanessa Matz, dijo que la investigación también deberá determinar si estos daños han sido causados por las fuertes tormentas que ocurrieron ese mismo fin de semana.

"El lunes por la mañana, la dirección del museo me informó de posibles daños en el edificio del museo como consecuencia del suceso ocurrido en el (parque del) Cincuentenario. Inmediatamente solicité a la Agencia de Edificios que se desplazara al lugar para evaluar de forma objetiva cualquier daño derivado del evento o de la tormenta del pasado fin de semana", explicó a medios locales.

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Por su parte, el portavoz de la Agencia de Edificios no dio detalles sobre el coste de las posibles obras de reparación, añadiendo que "eso dependerá de los resultados de todos los análisis".

Tanto el Departamento de Medio Ambiente de Bruselas como la Agencia de Edificios tuvieron que dar su opinión respecto al permiso para la celebración, que incluía el cierre del parque al público.

La agencia declaró que la autorización solo se concedería "tras un análisis de las posibilidades y limitaciones del lugar histórico, así como de la prevención de riesgos en materia de seguridad y responsabilidad civil, especialmente en caso de incidentes o accidentes", apuntaron los mismos medios.

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El evento, que se celebró durante la ola de calor extremo que azotó Bélgica la pasada semana, fue objeto de controversia debido a las quejas de vecinos y colectivos locales.

En total, la celebración costó cerca de 5 millones de euros que, según el embajador estadounidense, fueron recaudados por empresas tanto belgas como estadounidenses. EFE