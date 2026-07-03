Raquel Bollo, sorprendida con el fichaje de Isabel Pantoja del mayor azote público de su sobrina Anabel

Más allá de la polémica cancelación de su concierto del pasado 27 de junio en el Icónica Santalucía Sevilla Fest -y de las consecuencias legales y económicas que podría acarrearle si el festival sigue adelante con sus planes de interponer medidas legales- Isabel Pantoja está en el ojo del huracán tras salir a la luz que el jefe de prensa que ha contratado para intentar mejorar su relación con los medios de comunicación es Fran Fajardo, el periodista canario que ha destapado los detalles más sensibles y delicados de la investigación judicial a Anabel Pantoja y su novio David Rodríguez por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma.

Un profesional de reconocido prestigio en las Islas Canarias que se ha convertido en el gran azote público de la influencer desde que su pequeña ingresó de urgencia en la Unidad de Medicina Intensiva de Gran Canaria en enero de 2025 con apenas mes y medio de vida, y cuyo fichaje por parte de la cantante de 'Marinero de luces' no habría sentado nada bien a su sobrina, que al enterarse habría roto a llorar desconsolada según han revelado en el programa 'Vamos a ver'.

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Un feo de Isabel a Anabel que evidenciaría su distanciamiento a pesar de que hasta que apareció el fisioterapeuta cordobés en la vida de la joven eran uña y carne, y que ha pillado totalmente por sorpresa a Raquel Bollo, que a pesar de no tener relación con la artista desde hace años, sí continúa siendo íntima de la prima de Kiko Rivera.

La colaboradora ha firmado ejemplares de su biografía, 'La vida después del ruido', en Sevilla y, al ser preguntada por este asunto su reacción ha dejado claro que Anabel no le ha contado nada. "¿Quién es Fran Fajardo?" ha preguntado en primer lugar. Y cuando la prensa se lo ha explicado ha asegurado que "no tengo ni idea de eso. Yo ni sabía quién era él, ni sabía que le había contratado ni para qué. Ni idea.No te puedo contestar porque no tengo ni idea".

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En cambio, sí se ha pronunciado sobre el reciente viaje de Kiko a Las Palmas con Lola García y sus tres hijos para visitar a Pantoja y disfrutar de unos días juntos presumiendo del gran momento que están viviendo tras su reconciliación. "Me parece maravilloso. Creo que es lo que debe de hacer. Él visita a la madre, la madre visitando a él, a sus nietos, su hija visitarla a ella, ella a su hija. Hacer las paces, ser una familia" ha sentenciado, convencida de que después de hacer las paces con el dj, pronto llegará el turno de Isa: "Por qué no. Se ha producido lo de Kiko, por qué no lo de Isa. Yo fui de las que dije que pasaría y todo el mundo no lo veía claro y yo lo tenía muy claro. Pues ha sucedido. Cada una con sus tiempos, pero sucederá".

Sobre su boda, Raquel ha confesado que "de momento no tengo nada", ni siquiera la fecha. "¿Crees que tengo tiempo ahora mismo? Estoy a tope, como llevo los días. Después del desfile estaba con el proyecto del libro... entonces es complicado. Y ahora, pues ya una vez que termino un poco con firmas y un poco con la promoción del libro, pues ya me dedicaré a ello. Lo quiero disfrutar, lo quiero vivir. Entonces, los tiempos no me los va a marcar nadie. Cuando me casé ya bastante me marcaron, entonces ahora nadie me va a marcar nada. Solo yo y mi pareja, que son los que tenemos que ver" ha desvelado.

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