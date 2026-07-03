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Herido de gravedad un soldado de Israel en combates con supuestos miembros de Hezbolá en el sur de Líbamo

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El Ejército de Israel ha confirmado este viernes que un soldado resultó herido de gravedad el jueves en un enfrentamiento con presuntos miembros del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, sin dar más detalles sobre el incidente, en el marco del alto el fuego pactado hace cerca de cuatro meses.

Así, ha afirmado en un breve comunicado que "un reservista resultó ayer herido de gravedad en enfrentamientos en el sur de Líbano", antes de apuntar que fue evacuado a un hospital para recibir tratamiento médico. "Su familia ha sido notificada", ha apostillado.

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Por otra parte, al menos dos personas han resultado heridas a causa de un nuevo ataque de un dron del Ejército de Israel contra la localidad libanesa de Sidiqin, situada en los alrededores de Tiro (sur), según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, sin que hayan trascendido por ahora sus identidades.

Los ataques israelíes contra territorio libanés desde el 2 de marzo --a raíz del estallido del conflicto en Orient Próximo por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán-- han dejado hasta el momento 4.298 muertos, incluidos 135 profesionales sanitarios, y 12.196 heridos, de acuerdo al último balance difundido el jueves por el Ministerio de Sanidad de Líbano.

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Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han sido uno de los puntos de fricción de los recientes contactos y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos.

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