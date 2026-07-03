FundéuRAE: 250 años de la independencia de Estados Unidos, claves de redacción

Madrid, 3 jul (EFE). Este 4 de julio se cumplen 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y, con motivo de ello, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece una serie de claves de redacción lingüísticas para las noticias relacionadas.

1. “EE. UU.”, no “EEUU” ni “EE.UU.”La abreviatura por truncamiento extremo del nombre “Estados Unidos” está formada por dos bloques de letras duplicadas con un punto tras cada uno y espacio entre ellos: “EE. UU.”, y no “EEUU” ni “EE.UU.”.

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También se puede optar por la sigla “EUA” (de “Estados Unidos de América”), mejor que la inglesa “USA”.

2. “Estados Unidos celebra”, pero “los Estados Unidos celebran”La concordancia con este topónimo depende de si se le añade el artículo (que se escribe con minúscula). Si se menciona, se establece la concordancia en plural (“Los Estados Unidos celebran 250 años”); en caso contrario, concuerda en singular (“Estados Unidos celebra 250 años”).

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3. “Estados Unidos” y “Norteamérica”, diferenciasSe recomienda distinguir “Estados Unidos” (nombre del país) y “Norteamérica” o “América del Norte” (denominación del subcontinente que engloba otros países también). El uso del gentilicio “norteamericano” (pero no “americano”) en lugar de “estadounidense” sí es aceptable, aunque menos preciso.

4. “Estadounidense” y “estadunidense”, ambos válidosEl gentilicio de Estados Unidos puede ser “estadounidense”, más general, o “estadunidense”, propio de algunos lugares, como México.

5. “Día de la Independencia”, con mayúsculasLos nombres de días establecidos en conmemoración de una efeméride se escriben con mayúsculas en los términos significativos y sin resalte: “Día de la Independencia”.

Aunque los nombres de los meses del año se escriben con minúscula, si se utiliza “4 de Julio” como denominación alternativa de la festividad, el uso de la mayúscula es adecuado.

6. El nombre de las “Trece Colonias”, con mayúsculasEn referencia al territorio y a la entidad histórica formada por este número de colonias, lo adecuado es el uso de la mayúscula en ambos términos: “Las Trece Colonias habían venido viendo cómo su relación con Londres iba cambiando”.

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7. La denominación “guerra de la Independencia”, mayúsculas y minúsculasEn el nombre del conflicto que desembocó en la independencia de Estados Unidos, lo apropiado es escribir “guerra” con minúscula y reservar la mayúscula para la parte específica: “guerra de la Independencia”.

8. “Declaración de Independencia”, con mayúsculasDe acuerdo con la ortografía académica, como título del documento oficial e histórico que promulgaba la independencia, este se escribe con mayúsculas en todos los nombres: “la Declaración de Independencia (de los Estados Unidos)”. No requiere comillas ni cursiva. Lo mismo se aplica a la denominación “Tratado de París”, con el que se puso fin a la guerra de la Independencia.

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9. Los “padres fundadores”, con minúsculasLa expresión “padres fundadores”, en alusión a las figuras clave de este proceso (así como de la Constitución de EE. UU.), se escribe con minúsculas iniciales.

10. El cargo de “presidente”, con minúsculaLos nombres de cargos, cualquiera que sea el rango de estos, se escriben en minúscula: “George Washington fue el primer presidente de Estados Unidos”.

11. “Estado”, mayúscula y minúsculaLa palabra “estado” se escribe con mayúscula si se refiere a un país soberano, mientras que va con minúscula en alusión a una entidad política no independiente, como aquellas en las que se divide Estados Unidos: “Estados Unidos, el Estado formado por 50 estados”.

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12. Nombres de los estados de EE. UU.Los nombres de algunos de los estados de EE. UU. cuentan con adaptaciones al español, mientras que otros conservan grafías híbridas o se mantienen con la forma original.

Esta es la relación de los nombres de todos los estados (adaptados, en su caso): “Alabama”, “Alaska”, “Arizona”, “Arkansas”, “California”, “Carolina del Norte”, “Carolina del Sur”, “Colorado”, “Connecticut”, “Dakota del Norte”, “Dakota del Sur”, “Delaware”, “Florida”, “Georgia”, “Hawái”, “Idaho”, “Illinois”, “Indiana”, “Iowa”, “Kansas”, “Kentucky”, “Luisiana”, “Maine”, “Maryland”, “Massachusetts”, “Míchigan”, “Minesota”, “Misisipi”, “Misuri”, “Montana”, “Nebraska”, “Nevada”, “Nueva Jersey”, “Nueva York”, “Nuevo Hampshire”, “Nuevo México”, “Ohio”, “Oklahoma”, “Oregón”, “Pensilvania”, “Rhode Island”, “Tennessee”, “Texas”, “Utah”, “Vermont”, “Virginia”, “Virginia Occidental”, “Washington”, “Wisconsin” y “Wyoming”.

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13. “Washington D. C.”, escritura adecuadaEl nombre de la actual capital incluye la abreviatura “D. C.”, con puntos y espacio intermedio, que no se separa con coma del resto: “Washington D. C.”.

14. “Filadelfia”, mejor que “Philadelphia”Uno de los lugares fundamentales en el proceso de la elaboración de la Declaración de Independencia fue “Filadelfia”. Esta forma adaptada del topónimo es preferible a la inglesa “Philadelphia”.

15. “Constitución”, mayúsculas y minúsculasSi se alude específicamente a la norma suprema de este país, lo indicado es escribir “Constitución”, con mayúscula, que no se extiende a los modificadores que la puedan acompañar (“la Constitución estadounidense”). En usos genéricos, se escribe con minúscula: “Se preparó una constitución”.

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16. Los nombres de enmiendas, con minúsculaAl igual que ocurre con los artículos o las secciones de leyes, se escriben con minúsculas los nombres referidos a las enmiendas de la Constitución de Estados Unidos: “la primera enmienda”, “la II enmienda”...

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE