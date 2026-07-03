Agencias

Fútbol/Selección.El triunfo de España ante Austria anota un 69,5% de share y más de 15,4 millones de espectadores únicos

Guardar
Google icon
Imagen XXAYUN6D3FCMHKDLELNGG7FV6U

La victoria de España ante Austria por 3-0 en los dieciseisavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá logró este jueves una audiencia media de 10.760.000 personas, 15.497.000 de espectadores únicos y un 69,5% de cuota de pantalla en La 1, Teledeporte y DAZN.

Así lo muestran los datos de seguimiento publicados este viernes por Barlovento Comunicación, que muestran que el minuto más visto de la competición en la jornada del jueves se registró a las 22.51 horas en La 1, con 10.447.000 de espectadores. Y el número de espectadores únicos que vieron ayer algún partido del Mundial de Fútbol 2026 fue de 15.717.000, lo que supone el 33% de la población de España.

PUBLICIDAD

La selección española se impuso a Austria (3-0) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, gracias al doblete de Mikel Oyarzabal y otro de Pedro Porro, en un partido que, además del pase a octavos, supuso la vuelta de la mejor versión del combinado de Luis de la Fuente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

España condena el atentado en Damasco con nueve muertos y muestra su apoyo "a la transición pacífica"

España condena el atentado en Damasco con nueve muertos y muestra su apoyo "a la transición pacífica"

Ascienden a diez los monjes muertos por un atropello múltiple a manos de un niño de 11 años en Tailandia

Ascienden a diez los monjes muertos por un atropello múltiple a manos de un niño de 11 años en Tailandia

Rusia afirma haber tomado once localidades ucranianas durante la última semana

Infobae

Ucrania aplaude que Youtube elimine vídeos que promueven la fabricación de drones rusos

Ucrania aplaude que Youtube elimine vídeos que promueven la fabricación de drones rusos

Hungría revoca el asilo político de dos ex ministros polacos buscados por corrupción

Infobae