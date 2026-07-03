Fútbol/Selección.El triunfo de España ante Austria anota un 69,5% de share y más de 15,4 millones de espectadores únicos

La victoria de España ante Austria por 3-0 en los dieciseisavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá logró este jueves una audiencia media de 10.760.000 personas, 15.497.000 de espectadores únicos y un 69,5% de cuota de pantalla en La 1, Teledeporte y DAZN.

Así lo muestran los datos de seguimiento publicados este viernes por Barlovento Comunicación, que muestran que el minuto más visto de la competición en la jornada del jueves se registró a las 22.51 horas en La 1, con 10.447.000 de espectadores. Y el número de espectadores únicos que vieron ayer algún partido del Mundial de Fútbol 2026 fue de 15.717.000, lo que supone el 33% de la población de España.

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La selección española se impuso a Austria (3-0) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, gracias al doblete de Mikel Oyarzabal y otro de Pedro Porro, en un partido que, además del pase a octavos, supuso la vuelta de la mejor versión del combinado de Luis de la Fuente.