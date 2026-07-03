Identificada la sospechosa del ataque con explosivos contra un oligarca ucraniano y su familia en Mónaco

La Fiscalía del principado de Mónaco ha anunciado la identificación de una ciudadana ucraniana como la principal sospechosa del atentado que ha herido de gravedad al magnate ucraniano Vadim Ermolaev, ocurrido el lunes por la noche, en el que también resultaron heridos su pareja y su hijo.

En rueda de prensa esta mañana, el fiscal adjunto de Mónaco, Morgan Raymond, ha identificado a la sospechosa como Anastasia Berezovska, de 39 años, ahora mismo a la fuga y bajo una orden de detención de la Interpol, que esperó a las víctimas en un banco de la Place des Moulins y luego colocó un artefacto explosivo, "sacado de su bolsa de la compra", en las escaleras del edificio.

PUBLICIDAD

El ataque tuvo como objetivo al oligarca ucraniano Vadim Ermolaev --la 23ª persona más rica de su país según la revista Forbes--, que iba acompañado en el momento del incidente de su pareja y su hijo. Tanto el empresario como la mujer fueron hospitalizados en estado crítico y al oligarca han tenido que amputarle una pierna debido a las heridas. La vida de la mujer sigue en peligro.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad identifican a la mujer, vestida con un gorro negro y ropa holgada, durante varios "viajes de reconocimiento previo" efectuados el 26 y el 27 de junio. Las autoridades persiguen una línea de investigación relacionada con un "vehículo de alquiler matriculado en Alemania" y supuestamente empleado en la posible conspiración. Otros dos hombres han sido arrestados en los últimos días, pero no se ha podido establecer su participación y han sido puestos en libertad.

PUBLICIDAD

El fiscal general de Mónaco, Stéphane Thibault, ha descartado que el ataque contra Ermolaev y su familia fuese de carácter terrorista, aunque las autoridades monegascas mantienen colaboración con las francesas, incluidas las antiterroristas. El empresario, residente del Principado desde al menos 2021, está sujeto a sanciones ucranianas desde diciembre de 2023 con relación a sus actividades comerciales en Crimea, territorio ocupado por Rusia.