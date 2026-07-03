Hassan: "Por supuesto que recé durante la tanda de penaltis"

Arlington (EE.UU.), 3 jul (EFE).- Hossam Hassan, técnico de la selección egipcia, admitió que rezó durante la tanda de penaltis que le dio a su equipo la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 frente a Australia y le pidió a Dios que hiciese feliz a su pueblo.

"Por supuesto que recé, pensaba en los aficionados, e incluso durante la tanda de penaltis estaba rezando y pedía 'Dios deja que el pueblo egipcio esté feliz, no lo decepciones'", dijo Hassan durante la conferencia de prensa posterior al partido que disputó su equipo en el estadio AT&T de Arlington.

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"Enhorabuena a las naciones árabes y africanas, a nuestros hermanas y hermanos palestinos, que Dios los proteja y se apiade de ellos. Esta victoria es para el pueblo egipcio. Al final todos llorábamos. Ha sido muy difícil y queríamos hacer felices a nuestra gente", añadió el técnico que dijo que "ha sido como un sueño".

El seleccionador egipcio dijo que tenía claro que Mohamed Salah, que se recuperó esta semana de una lesión en los isquiotibiales, iba a jugar como titular, pese a que en la rueda de prensa previa dijo que no iba a arriesgar con él.

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"Todos sabíamos que era muy importante que no se supiese si iba a estar en el once o no, porque era algo que afectaba al rival. Uno no tiene que revelarlo todo. Teníamos claro que iba a jugar, pero uno a veces tiene que ser un poco político. Jugó todo el partido y le doy las gracias por lo que hizo", afirmó el técnico que también aseguró que decidieron previamente el orden de los lanzadores y acordaron que Salah no ejecutase el primer penalti.