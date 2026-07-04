El presidente del Kurdistán iraquí, Nichirvan Barzanim, ha acudido este viernes al funeral del exlíder supremo de Irán, Alí Jameneí, donde se ha reunido con los principales líderes iraníes y ha destacado el "fortalecimiento" de las relaciones entre ambas naciones para la "consolidación de la paz y la estabilidad regional".

"Las relaciones históricas y los lazos profundamente arraigados entre la Región del Kurdistán y la República Islámica de Irán siempre han ocupado un lugar especial, y consideramos que la preservación y el desarrollo de estas relaciones están en consonancia con el fortalecimiento de la cooperación bilateral, la salvaguarda de los intereses mutuos y la consolidación de la paz y la estabilidad regionales", ha afirmado Barzanim en una publicación en sus redes sociales.

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El mandatario kurdo ha recordado con cariño la figura del difunto Alí Jamenei, asesinado en los primeros compases de la ofensiva lanzada por sorpresa por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, al que ha querido agradecer su "legado", el cual ha asegurado que "allanará el camino para las futuras generaciones".

"Sus sabias directrices y su rol histórico en las transformaciones de Irán y la región permanecerán grabados en la memoria de la historia. Creemos que el entendimiento mutuo, el respeto recíproco y la continuidad de los diálogos constructivos son el camino más seguro para lograr la paz, la estabilidad y una a seguridad regional duradera", ha matizado el presidente kurdo, quien, en declaraciones recogidas por la cadena estatal IRIB, ha recordado su encuentro hace unos años con el ayatolá.

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Antes de la ceremonia, Barzanim se ha reunido con las principales autoridades políticas iraníes. Primero, ha conversado con el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, con el que ha "enfatizado la importancia del diálogo y la diplomacia en la restauración y preservación de la estabilidad regional".

Más tarde, el mandatario kurdo se ha reunido con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, para "fortalecer aún más las relaciones entre la Región del Kurdistán, Irak e Irán, con un énfasis particular en la expansión de la cooperación económica, y basándonos en los lazos históricos, culturales y de vecindad que han unido a largo plazo a nuestros pueblos".

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Por último, Barzanim se ha sentado junto al presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, al que ha agradecido su "papel en la concreción del reciente acuerdo entre Irán y EEUU", y ha reafirmado a su vez la importancia de un compromiso continuo y un diálogo sostenido para garantizar su plena implementación".

El papel del Kurdistán iraquí resulta fundamental en el diálogo por la paz en Oriente Próximo, dado que mantiene canales de interlocución fluidos tanto con Irán como con Estados Unidos. Esta alianza con Washington responde a una clara conveniencia geopolítica, ya que los kurdos dependen de Estados Unidos como garante último de su seguridad frente a Bagdad y las potencias regionales. La Casa Blanca ve en la región autónoma su plataforma más segura y leal en el corazón de la región para frenar el avance de organizaciones terroristas.

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