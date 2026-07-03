El Real Madrid afirma que "no tiene intención alguna" de fichar al centrocampista argentino Enzo Fernández

El Real Madrid manifestó este viernes que "no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación" del centrocampista argentino del Chelsea FC Enzo Fernández, asegurando que "no tiene intención alguna de acometer dicha operación".

"Ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días sobre un supuesto interés del Real Madrid CF por el jugador Enzo Fernández, el club desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación", informó la entidad en un comunicado.

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El club merengue expresó su "máximo respeto" por el centrocampista argentino, "un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas", así como por el Chelsea FC, "club con el que mantiene una excelente relación institucional".

"Precisamente por el respeto que merece una entidad como el Chelsea y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad", agregó la nota de prensa.

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Finalmente, el club madridista lamentó que, "pese a la claridad de los hechos y a la inexistencia de actuación alguna por parte del club", continúen difundiéndose informaciones que "no se corresponden con la realidad y que únicamente contribuyen a generar confusión entre los aficionados y a perjudicar innecesariamente a las entidades y personas implicadas".

Así, la entidad merengue a las palabras de Javier Pastore, exfutbolista y representante del mediocentro, en el diario AS, en las que dijo que "es un jugador que gusta al Real Madrid y a él le gusta el Real Madrid, como también le gustan otros clubes".

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