Cristiano Ronaldo invita a niño venezolano herido en los sismos a ver uno de sus partidos

Redacción América, 3 jul (EFE).- El futbolista portugués Cristiano Ronaldo envió un mensaje de apoyo a Andrés Mieles, un niño venezolano que resultó herido en los terremotos del pasado 24 de junio y lo invitó a asistir a uno de sus partidos cuando se recupere.

"Hola Andrés, ¿Qué tal? Hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres súper fan. Cuando te pongas bueno te quiero invitar a ver un partido mío para disfrutar", expresó el capitán de la selección de Portugal en un video difundido en redes sociales.

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La historia de Andrés se hizo viral después de que, tras ser rescatado, afirmara que uno de sus deseos era tener la figurita de Cristiano Ronaldo del álbum del Mundial de Panini.

"Me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo", añadió el jugador conocido como CR7.

El creador de contenido venezolano Armando Poyo, uno de los impulsores de la campaña para dar a conocer la historia de Andrés, fue quien le mostró personalmente el video con el mensaje del delantero portugués en el hospital donde permanece ingresado.

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En otro video difundido en redes sociales se ve al niño acostado en la cama del hospital sosteniendo la figurita de Cristiano Ronaldo. "¿Viste que tú no creías?", le dice una persona, mientras una enfermera lo consuela y añade: "¿Viste? Aquí está", mostrándole la lámina mientras Andrés sonríe.

El menor resultó gravemente herido y perdió a su familia durante los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 y tuvo que ser sometido a la amputación de una de sus piernas. Su caso ha generado una ola de solidaridad dentro y fuera de Venezuela.

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Según el último balance oficial, la cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio aumentó a 2.645, mientras que la de heridos se elevó a 12.666.

Ronaldo, capitán de Portugal, disputa actualmente con su selección el Mundial de Fútbol, en el que el combinado luso clasificó en la víspera a los octavos de final. EFE

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