Cinco equipos preparan el asalto al Tour de Francia en el Circuit de Barcelona-Catalunya

Cinco equipos participantes en el Tour de Francia 2026 han ultimado su preparación en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante las dos jornadas previas al inicio de la ronda gala, que arrancará este sábado con la histórica Gran Départ desde Barcelona.

Las formaciones aprovecharon las instalaciones del trazado de Montmeló entre el miércoles y el jueves para completar sesiones de entrenamiento, sobre todo para la contrareloj inicial por equipos, y reconocimiento antes del comienzo de la 113ª edición de la carrera ciclista más prestigiosa del calendario.

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Entre los equipos que eligieron el Circuit para preparar el inicio del Tour figuran el Team Visma