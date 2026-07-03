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Astillero celebrará por primera vez el Día de la Independencia de Colombia con música, gastronomía y artesanía

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Astillero celebrará los días 25 y 26 de julio, por primera vez, el Día Nacional de la Independencia de Colombia con un programa que reunirá música, gastronomía, artesanía y tradición en torno a la cultura colombiana.

La iniciativa, organizada y patrocinada por Northpaisa y Cartinz Barber Shop con la colaboración del Ayuntamiento de Astillero, está abierta a todos los públicos.

En un comunicado, el concejal de Asuntos Sociales e Inmigración, Jorge González Rueda, ha destacado que esta primera celebración supone una oportunidad "para acercarse a la cultura colombiana, conocer su música, sus sabores y sus tradiciones".

"Queremos que sea una fiesta compartida, en la que quienes ya conocen esta cultura puedan celebrarla y quienes todavía no la conocen tengan la oportunidad de descubrirla de cerca, en un ambiente de alegría, convivencia y participación", ha añadido.

La programación comenzará el sábado 25, a las 12.00 horas, con la apertura de las carpas de gastronomía y artesanía, que estarán acompañadas con música ambiente. A partir de las 14.30 horas se sucederán las actuaciones de Javier Díaz, Fernando Loayza, Diego Piñola y Angélica Cuéllar, además de una exhibición de DJs a cargo de Andrew, Carlos y Conde.

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La jornada continuará con danza folclórica colombiana, la actuación del Mariachi Águilas de Jalisco, música en directo de Grupo Raíces, la propuesta de Michel 'el Requinto de Oro', una batalla de gallos y una ronda de cantantes populares, hasta el cierre previsto a medianoche.

El domingo 26, la celebración continuará desde las 12.00 horas con música ambiente y nuevas actuaciones de Tony, Fernando Loayza, Javier Díaz y Angélica Cuéllar. La Asociación Comunidad Colombiana en Cantabria acercará al público la danza folclórica del país, mientras que Grupo Raíces y las sesiones de DJs pondrán el broche final a la cita.

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El Ayuntamiento de Astillero continúa apostando por iniciativas que enriquecen la programación cultural del municipio y favorecen el encuentro entre vecinos, acercando nuevas tradiciones, propuestas musicales y experiencias gastronómicas a todos los públicos.

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