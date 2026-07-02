Unai Simón logra un nuevo récord de imbatibilidad en la Copa del Mundo

El guardameta Unai Simón logró este jueves durante la victoria en el duelo de dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Austria firmar un nuevo récord de imbatibilidad en la Copa del Mundo, en lo que ha sido el cuarto partido sin encajar en el torneo de la selección que entrena Luis de la Fuente.

España por fin pudo encontrar la fluidez perdida hasta el momento en este evento, pero mantuvo el blindaje atrás que sí estaba brillando y que le hace llegar a los octavos de final sin haber recibido todavía un tanto, algo de lo que sólo puede presumir también México.

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Y esta gran racha ha permitido a Unai Simón entrar en los libros de historia de la Copa del Mundo al mejorar por unos minutos los 517 que estuvo el italiano Walter Zenga en sólo una cita, en Italia'90, donde no recibió un gol hasta las semifinales ante Argentina. Una marca que el guardameta vitoriano intentará alargar en el siguiente duelo ante Portugal o Croacia.

El portero del Athletic Club lleva sin encajar gol en un Mundial desde que lo hiciera el japonés Ao Tanaka en el minuto 51 del tercer partido de la fase de grupos de Qatar 2022. Antes de superar a Zenga, sobrepasó la mejor marca en la selección que estaba en poder de Iker Casillas que acumuló 476 minutos entre el Mundial de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, en un partido donde tampoco tuvo que hacer ninguna parada.

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