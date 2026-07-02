Costa Rica registra un desempleo del 6,7 % y crece la población fuera de la fuerza laboral

San José, 2 jul (EFE).- Costa Rica registró en mayo de 2026 un desempleo del 6,7 %, cifra similar a la del mismo mes de 2025, pero hubo un incremento de la población que se encuentra fuera de la fuerza de trabajo, informó este jueves el estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Los datos oficiales indican que la tasa de desempleo en hombres fue del 6 % y para las mujeres del 7,6 %, para una tasa nacional del 6,7 %. Esto se traduce a una población desempleada de 155.000 personas, de las cuales 85.000 son hombres y 70.000 mujeres.

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El informe del INEC da cuenta de que hay una tasa de participación del 54,3 %, lo que representa una caída de 1,3 puntos porcentuales, pero que se acrecienta a 1,9 puntos porcentuales en el caso de las mujeres que pasaron de una tasa del 44,4 % al 42,5 %.

El empleo informal se ubicó en el 37,6 %, lo que significan 819.000 personas, datos sin variación significativa comparados con los de mayo de 2025, informó el INEC.

Según el reporte, la población fuera de la fuerza de trabajo alcanzó las 1,96 millones de personas, de las cuales 1,23 millones corresponde a mujeres, 55.000 más que en mayo de 2025.

Los datos indican que el 97,3 % de la población fuera de la fuerza de trabajo dijo que no estaba disponible para trabajar, el 2,5 % que tiene "limitaciones", el 0,2 % manifestó estar desalentada.

De las personas que dijeron no estar disponibles para trabajar, el 28,3 % lo justificó por obligaciones familiares, el 27,8 % por vejez o jubilación; el 21 % por "razones personales"; el 10,8 % por condiciones de enfermedad o discapacidad y el 12,1 % dijo que no desea trabajar o podría hacerlo en otro momento. EFE

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