El Cabildo de La Palma alerta del bloqueo al Centro Nacional de Vulcanología y el recorte del presupuesto en un 42%

El Cabildo de La Palma ha advertido este jueves de que el compromiso del Gobierno de España con la reconstrucción y el futuro científico de La Palma "vuelve a quedar en entredicho ante los constantes incumplimientos que rodean la creación del Centro Nacional de Vulcanología (CNV)".

Esta infraestructura, vital para el archipiélago, "continúa bloqueada administrativamente" debido a la falta de aprobación del convenio de colaboración definitivo entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Gobierno de Canarias, detalla en una nota el presidente, Sergio Rodríguez.

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Así, comenta que "a pesar de las promesas institucionales y de haberse designado formalmente a Canarias para albergar esta sede científica, la realidad de la gestión estatal se está traduciendo en retrasos injustificados y en un cambio de reglas de juego constante".

En ese sentido denuncia que "el Ejecutivo central sigue demorando de forma sistemática el visto bueno administrativo y jurídico necesario para la firma del convenio, un paso indispensable para que el Consorcio empiece a operar de manera efectiva y se puedan iniciar las obras".

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Rodríguez tacha la estrategia del Ministerio de "bloqueo deliberado", señalando que cada borrador de convenio recibido por el Ejecutivo autonómico contiene nuevas aportaciones y "giros de guión" que se apartan por completo de lo ya acordado en las mesas técnicas, lo que dilata y dinamita intencionadamente el proceso de concertación.

El presidente palmero insiste en que "la gravedad de la situación va más allá de los plazos" pues se un "giro radical e inaceptable" en el enfoque del proyectos, ya que el Ministerio ha modificado sustancialmente el texto del convenio con el "único fin" de mantener el control científico de la actividad vulcanológica de las islas centralizado desde Madrid.

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"Con esta maniobra, el Estado abandona y deja prácticamente sin contenido técnico el centro planificado bajo un modelo de sede compartida entre La Palma y Tenerife, reduciendo la presencia en las islas a una mera sucursal académica sin capacidad de decisión ni competencias reales en la gestión integral del riesgo", comenta.

"TIJERETAZO ECONÓMICO": SE QUEDA EN 2,9 MILLONES

Este menoscabo institucional coincide, según Rodríguez, con un "severo tijeretazo económico" pues la partida presupuestaria, que en un principio se había estimado y anunciado en cinco millones de euros, ha sufrido un recorte del 42% por parte del Estado, quedando reducida a apenas 2,9 millones de euros.

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Sergio Rodríguez denuncia que este "alarmante recorte compromete gravemente la envergadura del proyecto, elimina el detalle del equipamiento científico de vanguardia que se iba a instalar en los laboratorios de las islas y debilita drásticamente las capacidades de centro nacional que nacía con la vocación de convertirse en un referente mundial de investigación y prevención en zonas volcánicas activas".

Para el presidente insular, "el Centro Nacional de Vulcanología no solo representa un pilar básico para la seguridad y la monitorización de futuras crisis sísmicas y volcánicas a nivel local, sino también un elemento tractor clave para la diversificación económica y la retención del talento científico en La Palma tras la catástrofe del volcán Tajogaite".

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Con este nuevo bloqueo, prosigue, "el recorte de más del 40% del presupuesto de construcción y el intento de dirigir la ciencia canaria desde los despachos de Madrid, el Gobierno de España vuelve a dar la espalda a las necesidades urgentes y al futuro de nuestra isla".