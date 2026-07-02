Educadoras Infantiles tildan de "pantomima absurda" ayudas a concebidos no nacidos y piden más apoyo real para familias

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) se ha concentrado este jueves frente a la Asamblea de Madrid donde ha tildado de "pantomima absurda" las ayudas a los concebidos no nacidos y ha pedido más apoyo real para las familias.

Así lo ha trasladado en declaraciones a Europa Press la portavoz de la plataforma, Lucía Martínez, quien ha reivindicado que hay "muchas criaturas que ya están nacidas y que no tienen ayudas". Coincide esta protesta con la sesión extraordinaria del Pleno de la Asamblea en la que la mayoría del PP dará luz verde a la ley que reconoce al embrión cómo "un miembro más de la unidad familiar".

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Es por ello que ha criticado que se intente fomentar la natalidad dando ayudas a las familias que quieren tener más hijos, en vez de estar pensando en "abrir plazas públicas para las familias que ya tienen hijos y no tienen plaza, o ayudas al comedor para más familias".

Piensan desde la plataforma que esto es "una pantomima" porque consideran que desde el Gobierno regional no dan "ayudas a la vivienda" ni se baja el precio del carro de la compra, algo que sí consideran que necesitan las familiar.

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"Plazas públicas lo primero, necesitamos que colaboren en la vivienda, no puedes tener hijos y tener una familia si no puedes pagar el alquiler. Y luego el comedor escolar, el tema de la gratuidad de los comedores sería una ayuda básica", ha reivindicado la portavoz.

Por ello, ha subrayado que esta ley sobre el concebido no nacido quiere hacer parecer que están "ayudando a las familias" cuando en realidad las mismas necesitarían "otro tipo de ayudas y de normativas".

"¿Qué medidas presenta nuestra presidenta para la infancia ya nacida? ¿Qué inversión real destina para que las familias puedan conciliar una vez tienen a sus criaturas en casa?", se preguntaron desde la plataforma.