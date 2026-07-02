Sara Sorribes: "Con el parón he conseguido entender mucho mejor quién soy"

La tenista española Sara Sorribes no esconde que el parón de siete meses para cuidar su salud mental le permitió "entender mucho mejor" quién era y ver que su "personaje había hecho cosas mucho mejores de las que pensaba", al mismo tiempo que tiene claro que "no hay nada igual" que colgarse una medalla olímpica, ni siquiera un 'Grand Slam'.

"Personalmente, sin tener idea científica, diría que el deporte de élite no es sano. Diría que no lo es en lo físico, principalmente, siempre y cuando consigas cuidarte en lo mental", dijo tajante la deportista castellonense, de 29 años, en una entrevista a Europa Press, tras la presentación del estudio 'Radiografía del bienestar emocional y el deporte en España', realizado por Nara Seguros.

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Sorribes sabe lo que es llegar al límite mentalmente y que te afecte en tu trabajo y tu pasión; en su caso, el tenis. En abril de 2025, después de un triunfo en la Billie Jean King Cup, anunció un parón indefinido para cuidar su salud mental. Y el proceso, en el que empezó prácticamente de cero, se extendió hasta siete meses, ya que en noviembre de ese mismo año reapareció en un challenger en Chile.

Ahora, la española ha conseguido separar la satisfacción y sentirse orgullosa del resultado. "Con el parón he conseguido entender mucho mejor quién soy, fuera del personaje, solo la persona. Y ver también que el personaje había hecho cosas mucho mejores de las que yo pensaba. Pero no fui consciente hasta que paré: 'Ostras, Sara, qué guay esto, ostras, qué guay aquello'", relató la tenista.

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"Y creo que eso me ha dado el poder ahora también de darle una visión distinta. 'Sí, he perdido, pero estoy bien, está todo bien, vamos a seguir, la semana que viene más' o 'he ganado, muy bien, pero voy a ver'. Eso me ha ayudado mucho", agregó.

Porque para Sorribes, este no ha sido un proceso para crear una 'nueva Sara', sino para regresar a los primeros golpes con una raqueta cuando era niña. "Para mí, te reencuentras con la persona que empezó a jugar al tenis, con el porqué empezaste, con lo que te gustaba y con esa esencia totalmente distinta", reflexionó.

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"Hay mucho miedo. Hay miedo a no saber si vas a volver, ese miedo es supergrande. '¿Voy a volver al nivel que tenía? ¿Voy a volver a como yo me sentía?' El año pasado yo iba a los primeros torneos [tras el parón] a saber si era capaz de estar ahí o no. Era ir poco a poco, no te puedes poner ningún tipo de meta. Yo no fui a Australia porque no sabía si iba a ser capaz de en diciembre seguir jugando", reveló. "Vas poco a poco y ahora estoy en ese punto de mucha ilusión, muchas ganas", añadió.

Por eso, fue muy importante su triunfo en el ITF W75 de Portoroz en Eslovenia, "justo 365 días después" de anunciar su parón. "No se puede comparar a ganar una medalla olímpica, sobre todo porque no tuve tiempo (de disfrutarlo), que eso es algo como que me fastidió un poco porque llegué a las 11 de la noche a Madrid y al día siguiente a las 13 estaba retirándome y mal -en el Mutua Madrid Open-", recordó.

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"Pero fue algo superbonito y muy de desde dentro de qué guay, de cómo la vida me ha llevado a esto, de esta manera, en un torneo en el que estaba fuera antes de que empezase, acabo entrando. Me pude parar y ver todo el camino que me había llevado hasta ahí", añadió.

Aunque la mayor gesta en su carrera fue el bronce en los Juegos de París en 2024 en dobles junto a Cristina Bucsa. "Yo no he ganado un 'Grand Slam', pero para mí no hay nada igual a una medalla olímpica. Era el sueño de mi vida, se me sigue poniendo la piel de gallina", confesó.

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"Sin ninguna duda, era el sueño de mi vida conseguir una medalla y yo siempre lo había dicho, quería una medalla por encima de un 'Gran Slam', y la mayoría de los jugadores me decían que estaba loca, pero para mí era lo más bonito", reiteró la castellonense.

Finalmente, Sorribes analizó la importancia de las redes sociales en el proceso de recuperar un buen nivel mental y emocional tanto dentro como fuera de las pistas. "No soy muy buena con las redes sociales, entonces siento que he conseguido que me importe bastante poco todo lo que hay ahí fuera, que ayuda un montón", señaló. "Y si consigo que eso me importe menos, cuando llego a jugar me siento empoderada, diferente. Si te has preocupado por lo de fuera, no has conseguido trabajarte tanto a ti. A mí me ayuda mucho estar bien fuera, para que todo fluya de otra manera", zanjó.

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