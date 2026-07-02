Nikkei pierde más del 1,5 % en apertura por tecnológicas lastradas también en Wall Street

Tokio, 2 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajaba más del 1,5 % en la apertura de este jueves, por descensos en las tecnológicas arrastrados por el declive de las empresas de chips en Wall Street.

Media hora después del inicio de operaciones, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, disminuía el 1,63 %, o 1.151,26 puntos, hasta los 69.323,70 enteros.

Por otro lado, el selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, alcanzaba a aumentar el 0,45 %, o 18,19 puntos, hasta las 4.029,60 unidades.

El descenso del Nikkei parece haber estado influenciado por los declives de las tecnológicas en Wall Street, especialmente empresas de chips como Micron y Sandisk, que cayeron más de un 10 %.

En el mercado japonés, el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, descendía el 1,73 % en la apertura.

En el sector de semiconductores, Tokyo Electron se desplomaba casi un 6 %, y Disco hacía lo propio con una bajada de alrededor del 6,5 %.

El fabricante de vehículos Toyota, por otro lado, subía cerca del 3,5 %, y el referente de la electrónica y los videojuegos Sony saltaba casi un 4 %. EFE