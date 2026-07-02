Cuba aspira a quedar entre los primeros del medallero en Santo Domingo 2026

La Habana, 1 jul (EFE).- Cuba aspira a ubicarse entre los tres primeros países en el medallero de los XXVI Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, informó este miércoles el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

La isla caribeña estará representada en la cita polideportiva en la capital de República Dominicana con una delegación de 506 deportistas para participar en 37 deportes, precisó el director general de alto rendimiento del Inder, José Antonio Miranda, en declaraciones a la televisión estatal.

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Asimismo refirió que otra de las metas de la representación cubana será lograr el mayor número de clasificaciones para los Juegos Panamericanos con sede en Lima en 2027.

El directivo señaló esta competencia regional ha sido "un reto sin precedentes" para el deporte cubano, debido a la difícil situación económica de la isla, agravada por el recrudecimiento del bloqueo económico y el cerco petrolero aplicado por Estados Unidos que ha dificultado la transportación, adquisición de implementos y otros aspectos relacionados con la preparación de los atletas.

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De acuerdo con el pronóstico de las autoridades deportivas cubanas, hay 19 deportes en los ven la posibilidad de que los atletas insulares ganen títulos en estos Juegos centroamericanos y del Caribe.

En particular, esperan que la primera medalla de oro llegue de la actuación del ciclismo femenino, y prevén que también aporten preseas doradas, plateadas o de bronce, los deportes de combate como el boxeo, las luchas libre y grecorromana, el taekwondo y el judo, y también en el atletismo, el béisbol y el canotaje.

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En la lucha, los cubanos aspiran a obtener cinco medallas de oro y 13 de bronce, atendiendo a los rivales que enfrentarán, según dijo recientemente el comisionado nacional de la disciplina, Martín Torres, al portal deportivo Jit.

Los abanderados oficiales de la delegación de la isla serán el campeón olímpico de boxeo Julio César La Cruz y la saltadora Leyanis Pérez.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023, Cuba ocupó el tercer lugar en el medallero general y sus deportistas conquistaron un total de 196 medallas: 74 de oro, 59 de plata y 63 de bronce. EFE

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