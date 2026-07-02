La aerolínea Iberojet abrirá ruta entre El Salvador y España en septiembre

San Salvador, 1 jul (EFE).- La aerolínea española Iberojet abrirá una ruta directa entre El Salvador y España a partir del 13 de septiembre de 2026 con frecuencias semanales, según informó este miércoles la embajada del país europeo en San Salvador.

"La nueva conexión contribuirá a reforzar la conectividad aérea entre ambos países e impulsará los intercambios turísticos, económicos y sociales", indicó en un comunicado la representación diplomática de España en el país centroamericano.

De acuerdo con la misiva, la nueva ruta unirá a "Madrid y Barcelona con San Salvador mediante dos frecuencias semanales".

La embajadora de España en El Salvador, Sonia Álvarez Cibanal, destacó que la llegada de Iberojet "constituye una muestra de la confianza de las empresas españolas en El Salvador y un nuevo impulso a la relación bilateral entre ambos países".

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Asimismo, subrayó que "la nueva ruta ampliará las opciones de viaje tanto para la comunidad española residente en El Salvador como para la numerosa comunidad salvadoreña establecida en España y en otros países europeos, favoreciendo una mayor movilidad entre personas, empresas e instituciones e impulsando los viajes y los intercambios turísticos en ambos sentidos".

Por su parte, la Ministra de Turismo, Morena Valdez, resaltó, de acuerdo con el comunicado, que "las nuevas rutas directas de Iberojet entre San Salvador y Madrid, así como con Barcelona, representan un paso histórico en la estrategia de posicionamiento internacional de El Salvador".

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También, agregó que "esta nueva conectividad fortalece nuestros vínculos con Europa, facilita el intercambio turístico, cultural y de negocios, y abre una puerta para que más viajeros descubran la transformación que vive El Salvador".

En la presentación de la nueva ruta estuvieron presentes la gerente de Estrategia Organizativa, Administración y Talento Humano de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), María José Jácome Solórzano; director ejecutivo de la Autoridad de Aviación Civil, Homero Morales; y el director general adjunto de Ávoris/Iberojet, Mario Domínguez.

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Tras las intervenciones, tuvo lugar una firma simbólica de un convenio marco de colaboración entre el Gobierno de El Salvador e Iberojet para "el establecimiento de una alianza estratégica" y que tuvo como testigo de honor a la Embajadora de España, indicó en la misiva la Embajada de España en San Salvador. EFE