Peña se declara insatisfecho de los "avances" en sus tres años de Gobierno en Paraguay

Asunción, 1 jul (EFE).- El presidente paraguayo, Santiago Peña, afirmó este miércoles que aún no está satisfecho con los logros alcanzados durante los tres años de su Gobierno, pese a que, según dijo, ha obtenido "avances" como la reducción de la pobreza, la implementación de programas sociales y un crecimiento económico que se prevé será del 4,2 % en 2026.

"Yo soy el primero en confesarlo y decirlo fuerte y claro: A pesar de los avances, no es suficiente, debía hacer más y mis ministros deben hacer más y les prometo que no voy a descansar hasta el último día de mi mandato para hacer más por los paraguayos", dijo el mandatario al pronunciar su tercer informe de gestión ante el Congreso Nacional.

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"Tenemos aún mucho por trabajar en salud, en educación, en compromisos ya asumidos en obras y medicamentos, áreas sensibles con problemas históricos y otros emergentes", agregó Peña al señalar que Paraguay, pese a ser "un país maravilloso", le falta "muchísimo para llevar llegar al lugar que está destinado a ocupar".

No obstante, el jefe de Estado subrayó que en el último año la pobreza total se redujo del 19,6 % al 16 % y la pobreza extrema del 3,7 % al 2,4 %. Además, que entre 2022 y 2025, más de 493.000 personas superaron la pobreza y 180.000 salieron de la pobreza extrema.

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"Son cifras históricas, inéditas, desde que se mide la pobreza en el Paraguay", refirió el presidente, para quien la "tarea no estará terminada" mientras haya compatriotas en la pobreza.

También recordó que durante el último trimestre de 2025, el desempleo descendió al 3,6 %, la tasa de formalidad superó el 40 % y que, a mitad de su mandato, se han generado más de 242.000 puestos de trabajo.

Por otro lado, dijo que han gestionado más de 45.000 soluciones habitacionales y entregado más de 32.000 viviendas sociales a familias paraguayas. EFE

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