Nauseda apuesta por cambiar la Constitución de Lituania y retirar la prohibición sobre armas nucleares

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha apostado este jueves por enmendar la Constitución nacional para retirar la prohibición sobre armas nucleares, incidiendo en que el país se encuentra en una "zona gris" en el seno de la OTAN, después de que Finlandia haya aprobado regulación para eliminar barreras legales respecto a la entrada, transporte y almacenamiento de armas nucleares en el país.

"Se trata de una prohibición absoluta, sin reservas. Lituania es prácticamente el único país de la OTAN que se ha impuesto esta prohibición a sí mismo. Sin duda, debemos tener esto en cuenta", ha afirmado el mandatario lituano en declaraciones recogidas por la cadena LRT, quien ha avisado de que el país báltico se encuentra "en una especie de zona gris dentro de la propia OTAN".

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En este sentido, ha lamentado que el país puede ser el "eslabón débil" en la organización militar y ha apostado por avanzar en los cambios constitucionales necesarios para permitir el despliegue de armas nucleares en el territorio nacional.

APUNTA A UN CONSENSO POLÍTICO PARA REALIZAR LA REFORMA

Nauseda ha incidido en que casi todos los líderes de las facciones parlamentarias coinciden en la evaluación de que esta normativa es obsoleta. "Hemos llegado a la conclusión de que ahora es el momento en que tanto el Seimas como el presidente del Seimas demuestren el liderazgo necesario", ha indicado, sugiriendo así que el Parlamento dé los pasos necesarios para la reforma constitucional.

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Estas declaraciones tienen lugar después de la reunión con los distintos grupos parlamentarios respecto a las perspectivas de cambiar la disposición constitucional que prohíbe el despliegue de armas nucleares en Lituania.

La Carta Magna lituana fija que no puede haber armas de destrucción masiva ni bases militares de Estados extranjeros en el territorio nacional.

LITUANIA SE PREPARA PARA POSIBLES "PROVOCACIONES" RUSAS

Mientras tanto, el Gobierno se viene preparando ante la posibilidad de posibles "provocaciones" procedentes de Moscú, una vez los ataques ucranianos de largo alcance han extendido la guerra hacia bien entrado el territorio ruso, incluyendo ciertos incidentes con drones en la región del mar Báltico.

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El ministro de Defensa de Lituania, Robertas Kaunas, ha explicado que se ha reforzado la seguridad de zonas sensibles e infraestructuras críticas, poniendo especial atención también en las diferentes formas con las que Rusia suele poner en marcha estas "provocaciones". Una "guerra híbrida", ha dicho, que incluye sabotajes de todo tipo, incursiones con drones, y los llamados 'hombrecillos verdes'.

Se trata esta última de una práctica habitual durante la guerra y la posterior anexión rusa de la península de Crimea, en 2014, cuando tropas uniformadas, pero sin insignias de ningún tipo del Ejército ruso comenzaron a bloquear accesos, aeropuertos, carreteras, o tomar edificios oficiales.

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Kaunas ha adelantado que estas "provocaciones" que llegan desde Rusia estarán en la mesa de la próxima cumbre de la OTAN, que se celebra la semana que viene en Ankara, Turquía, según recoge el portal báltico de noticias Delfi.

"Rusia representa una amenaza para Europa", ha afirmado Kaunas, que ha demandado seguir reforzando las capacidades de defensa de la región y dotar de mayor "flexibilidad" al comandante supremo de la OTAN en el continente para que pueda actuar "incluso antes de que se invoque el Artículo 5" de la Alianza.

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