Michelle Bolsonaro descarta participar en la campaña del hijo del expresidente tras su enfrentamiento

La ex primera dama de Brasil Michelle Bolsonaro ha descartado participar en la campaña de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, tras el enfrentamiento político y personal que han protagonizado en las últimas semanas, según ha contado el máximo dirigente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto.

"Creo que ella no quiere participar", ha contado Neto, que ha revelado que Michelle está valorando abandonar la dirección de la rama femenina del partido e incluso su candidatura a senadora en las próximas elecciones generales de octubre.

"Me dijo que quiere salir de la dirección del partido (...) Ella ha hecho un trabajo en PL Mujer que no sé si otra mujer sería capaz de hacer", ha ensalzado el dirigente del partido en una entrevista para Rádio Gaúcha, que recoge G1.

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A pesar de todo ello, Neto ha asegurado que el conflicto entre ella y el hijo del expresidente brasileño está resuelto. "Flávio está llevando la campaña al frente, Michelle decidió dejar la dirección de PL Mujer y nosotros estamos siguiendo con nuestras vidas", ha zanjado tras reunirse este miércoles con el precandidato.

La semana pasada, Michelle publicó dos vídeos en redes sociales denunciando haber sido "humillada" y "maltratada" por Flávio, quien le había instado a permanecer en segundo plano en la toma de decisiones de partido de cara a las próximas elecciones, alegando que "no entendía nada de política".

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"Entendí que él no quería mi apoyo, o que lo consideraba insignificante (...) Ahora mi prioridad no son candidaturas, mi prioridad es cuidar de mi familia, de mi marido que me necesita", dijo Michelle, en un momento en el que Bolsonaro cumple su condena por golpe de Estado bajo arresto domiciliario por motivos de salud.

El origen de la disputa está en las negociaciones del PL con el antiguo gobernador Ciro Gomes para lograr un acuerdo en el estado de Ceará de cara a las elecciones previstas para octubre de este año. Una alianza que Michelle cuestionó públicamente debido a los ataques que este había dedicado su esposo Jair Bolsonaro, al que llegó incluso a llamar "roba gallinas" y "genocida" por su gestión de la pandemia.

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Los vídeos de la semana pasada son la culminación de unas fricciones que han venido sucediéndose ante los ojos de la opinión pública en los últimos años. La relación entre Michelle y los hijos mayores de Bolsonaro ha estado siempre marcada por profundos altibajos y solo han logrado entenderse por pura estrategia política.