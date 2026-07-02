Israel mata a dos gazatíes y hiere a otros siete, entre ellos niños, al sur de la Franja

Jerusalén, 2 jul (EFE).- El Ejército israelí mató este jueves por la noche a dos gazatíes e hirió a otros siete, entre ellos niños, en un ataque con dron en Mawasi (Jan Yunis, sur del enclave palestino), informó el Hospital Nasser, al que fueron trasladadas las víctimas.

Los fallecidos respondían al nombre de Mahmoud Abdel Razeq Muhammad Al Breim (43 años) y Yousef Qassem Abu Khater (60 años), según el citado centro hospitalario.

Ayer otro dron israelí mató a dos personas al bombardear a un grupo de palestinos en el barrio de Sheij Radwan, en el noroeste de la ciudad de Gaza, detallaron los hospitales gazatíes que recibieron los cadáveres.

El último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, actualizado hoy pero sin incorporar los fallecidos en las últimas horas, eleva a 1.059 los muertos en ataques israelíes desde que entró en vigor la tregua en octubre de 2025. Además de 3.429 heridos y 788 cadáveres recuperados de entre los escombros en este mismo período.

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Un total de 73.074 palestinos han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, según el Ministerio de Sanidad gazatí, así como 173.537 han resultado heridos. EFE