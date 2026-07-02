La participación en las legislativas de Argelia fue del 20,79 %, la más baja registrada

Túnez, 2 jul (EFE).- La participación en las elecciones legislativas de este jueves en Argelia fue del 20,79 %, un dato que no cumplió con las expectativas de las autoridades, que se habían marcado el reto de superar el 23,03 % de los comicios parlamentarios de 2021, la cifra más baja en la historia electoral del país hasta hoy.

De los más de 24.727.041 electores del censo, votaron 5.053.603, entre los que ejercieron el sufragio en el país magrebí este 2 de julio, y los que residen en el extranjero, donde las votaciones comenzaron el pasado sábado y se extendieron hasta hoy.

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El número de ciudadanos que acudieron a las urnas en Argelia para elegir a los 407 diputados de la Asamblea Popular Nacional (APN, Cámara Baja) asciende a 4.962.433, de los 23.872.756 habilitados para votar, mientras que en el exterior participaron 91.170 personas de las 854.285 inscritas.

Los datos suponen un fracaso para las instituciones y los candidatos, que centraron sus esfuerzos en incentivar al electorado y superar "ampliamente" la participación de 2021.

Aunque la Autoridad Nacional Independiente de Elecciones (ANIE) tardó más de tres horas desde el cierre de los colegios en anunciar las cifras, el avance facilitado a las 15:00 hora local (14:00 GMT), cuando la participación era del 11,24 %, anticipaba que la meta marcada por las instituciones era casi inalcanzable.

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Las facilidades que el Ejecutivo dio para ir a votar, como transporte gratuito, jornada laboral flexible y extensión de apertura de los centros de sufragio, fueron insuficientes.

Tampoco los reiterados llamados durante la campaña y la insistencia en la "importancia de elegir a los representantes del pueblo en el Parlamento" sirvieron para movilizar a la población.

Actualmente, la Cámara Baja está dominada por el oficialista Frente de Liberación Nacional (FLN), con 164 diputados, y la Agrupación Nacional Democrática (RND, por sus siglas en francés), con 100 escaños, una fuerza tradicionalmente vinculada al equilibrio del Ejecutivo.

El resto se reparten entre partidos minoritarios, oficialmente opositores, pero en la práctica se desenvuelven dentro de los márgenes marcados desde el FLN y la RND, como el Movimiento Sociedad por la Paz (MSP) -islamista moderado- o el Frente El Moustakbal, de corte nacionalista y centrista.

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Entre las formaciones consideradas más críticas con el poder están el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS), el Partido de los Trabajadores (PT) o la Agrupación por la Cultura y la Democracia (RCD, por sus siglas en francés), con representación parlamentaria minoritaria y marcados, según sus propios miembros, por obstáculos administrativos constantes. EFE