IA, terremotos, Mundial y otros clics tecnológicos de América

Gustavo A. Delvasto D.

Bogotá, 2 jul (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela dejó al menos 58.870 edificios dañados o destruidos, según información del satélite Sentinel-1, que forma parte del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus y del Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres de la NASA. La agencia estadounidense advirtió, no obstante, que se trata de un "producto preliminar" aún sin validar, elaborado pocos días después del desastre.

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Los datos corresponden al último paso del satélite sobre la zona afectada, el 25 de junio, y forman parte de la asistencia que la NASA proporciona mediante mapas y otros productos de datos elaborados a partir de la comparación con imágenes de referencia obtenidas antes de los terremotos.

Con la participación y colaboración de autoridades de Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Europol y la Policía de Londres, en un operativo liderado por el Departamento de Justicia de EE.UU., se incautaron alrededor de 400 dominios de páginas que permitían ver los partidos del Mundial 2026 de forma ilegal.

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El golpe al fútbol pirata se concretó tras la confiscación de servidores y dominios en países como Bulgaria o Perú, y operaciones complementarias en Colombia, Polonia, Rumania y Croacia, en una acción que "demuestra el respeto del Departamento por los derechos de propiedad intelectual y la responsabilidad de EE.UU., como país anfitrión, de proteger la Copa Mundial de la FIFA" de acuerdo al DOJ.

La periodista y premio Nobel de la Paz Maria Ressa, copresidenta del Panel Científico Independiente de la ONU sobre la IA, afirmó que la tecnología puede aportar "en campos como la ciencia, la educación, la salud y la agricultura", pero sus riesgos son "igual de reales (…) el poder se está concentrando, y el resultado es que un puñado de empresas y países tomando las decisiones clave sobre el futuro".

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Ressa subrayó en la presentación del primer informe del panel que el documento, elaborado por 40 científicos de 37 países en apenas mes y medio, es un estudio preliminar "basado en la mejor evidencia disponible".

Meta se disparó un 8,8 % tras reportes en EE.UU. sobre sus planes de crear un negocio de la nube, mediante el cual venderá su excedente de capacidad de computación para las tecnologías de IA, y lo que implicará competir con fuertes rivales como Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Alphabet o CoreWeave, con el que la empresa tiene un acuerdo de largo plazo.

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Las tecnológicas que desarrollan la IA necesitan cada vez más capacidad de computación a medida que avanzan los productos, y están incurriendo en ingentes gastos de capital para la construcción de centros de datos y la compra de chips que soporten la carga del entrenamiento y funcionamiento de esos modelos.

OpenAI presentó sus nuevos modelos GPT-5.6 Sol, Terra y Luna, con mayores capacidades en ciberseguridad, pero restringió el acceso inicial a un grupo de socios aprobados mientras colabora con el Gobierno de EE.UU. en un procedimiento para futuros lanzamientos de modelos de IA.

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Aunque OpenAI se opuso a que el acceso gubernamental se convierta en el modelo por defecto a largo plazo, al considerar que eso privaría de sus mejores herramientas a usuarios, desarrolladores y empresas, justificó los límites actuales como una vía para ampliar después el acceso público.

Argentina, El Salvador, Chile, Costa Rica y Panamá formalizaron en Washington su adhesión a la coalición de EE.UU. para garantizar cadenas de suministros de IA frente a la competencia de China.

El embajador argentino Alejandro Oxenford, que firmó la afiliación a la llamada 'Pax Silica', destacó que su país cuenta con minerales críticos, recursos energéticos, talento de clase mundial y un nuevo marco legal para convertirse en "un socio confiable de las industrias avanzadas que definirán el siglo XXI". Para la otra firmante, la embajadora de El Salvador, Milena Mayorga, su país "está haciendo historia con una sólida alianza en el ecosistema de la IA".

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Google deberá indemnizar con 126 millones de euros (unos 143 millones de dólares) a varias empresas de medios francesas por los daños causados por prácticas en la publicidad en línea que la Justicia consideró contrarias a las normas de competencia.

Según un fallo del Tribunal de Actividades Económicas de París, revelado inicialmente por el sitio especializado Mind Media, Prisma Media recibirá 61 millones de euros, el diario Le Figaro 26 millones, el grupo editor de Les Echos y Le Parisien 11,5 millones y la plataforma de video Dailymotion 27,5 millones. EFE

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