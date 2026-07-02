Extraditado desde Colombia llega a Chile miembro del Tren de Aragua vinculado a Caso Ojeda

Santiago de Chile, 2 jul (EFE).- El ciudadano venezolano Dayonis Junior Orozco Castillo llegó este jueves a Chile extraditado desde Colombia para enfrentar procesos judiciales que lo vinculan a los homicidios del exmilitar venezolano Ronald Ojeda y del oficial de Carabineros Emmanuel Sánchez, ambos ocurridos en 2024.

Orozco fue detenido por la policía en la ciudad colombiana de Popayán el 23 de abril de 2024, donde fue sorprendido tras escapar de Chile y haber pasado por Bolivia, Perú y Ecuador.

La llegada de Orozco ocurre la misma jornada en que el Ministerio Público prepara el juicio de una veintena de personas por asociación criminal, todos miembros de la célula del Tren de Aragua "Los Piratas" que secuestró y dio muerte al exmilitar venezolano disidente y refugiado político Ronald Ojeda.

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La tesis de la Fiscalía chilena ha sido desde un principio que el crimen de Ojeda tuvo un "móvil político", y se han confirmado gestiones para interrogar al presidente venezolano depuesto Nicolás Maduro, prisionero en Estados Unidos.

De alias "Botija", Orozco, como miembro de esta estructura, habría participado directamente en dos homicidios de miembros del Tren de Aragua que actuaron sin la venia de sus superiores a fines de 2023, caso que se originó con el hallazgo de dos cadáveres en la región Metropolitana.

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De igual forma se le imputa ser el autor material de los disparos que acabaron con la vida del oficial de Carabineros Emmanuel Sánchez.

Durante esta misma jornada, según publicó el medio chileno Mega, Estados Unidos confirmó la autorización de extracción de Rafael Enrique Gámez Salas, alias “El Turko”, sindicado como el autor intelectual del secuestro y homicidio de Ojeda.

Ayer, además, desde Colombia se confirmó la autorización de extradición a Chile de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias "Larry Changa", uno de los fundadores de la organización criminal formada en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua en Venezuela.

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“Las extradiciones han ido dándose de una manera mucho más expedita de lo que nosotros incluso pensábamos, y más rápida, por lo tanto creemos que durante este año deberíamos tener a todos los que están detenidos en proceso de extradición a disposición de la Fiscalía”, señaló el fiscal chileno que encabeza la investigación, Héctor Barros.

El Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

Catalogada como una de las bandas más peligrosas de la región, el Tren de Aragua se instaló en Chile en los últimos años aprovechando la llegada de decenas de miles de personas migrantes que cruzaron la frontera por pasos terrestres controlados por la propia banda. EFE

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