Estudio dice que 3 de cada 10 adultos acceden a crédito formal en Ecuador, Colombia y Perú

Quito, 1 jul (EFE).- Apenas tres de cada diez adultos acceden a crédito formal en Ecuador, Colombia y Perú, pese a que más de la mitad de la población dispone de una cuenta financiera, según un estudio presentado este miércoles por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo de Ecuador (RFD).

El informe, elaborado junto con el Programa de Inversión de la Banca de las Oportunidades de Colombia (PIBO) y el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, concluyó que solo el 30 % de los adultos accede a este tipo de financiamiento en Ecuador, frente al 36 % en Colombia y el 33 % en Perú.

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Además, precisó que la inclusión financiera en estos países andinos ha avanzado en el acceso a cuentas, productos de ahorro y canales digitales, pero mantiene importantes brechas en crédito, capacidad de ahorro, educación financiera y bienestar económico.

Según el análisis, Colombia lidera el acceso a cuentas financieras con un 82 % de la población adulta, seguida de Ecuador, con un 65 %, y Perú, con un 59 %, aunque persisten barreras como la distancia a las instituciones y el coste de los servicios.

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El estudio señaló además que las cuentas de ahorro activas son mucho más frecuentes que el crédito formal. Mientras el 77 % de los ecuatorianos dispone de una cuenta de ahorro, la proporción asciende al 96 % en Colombia y al 57 % en Perú.

Sin embargo, el informe reseñó que el acceso a estos productos no se traduce necesariamente en capacidad de ahorro. Solo el 36 % de los adultos ahorra en Ecuador, el 24 % en Colombia y el 32 % en Perú, lo que refleja que muchas cuentas se utilizan principalmente para recibir ingresos o realizar pagos, entre otros.

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Con todo, se destacó que, en promedio, cerca del 40 % de la población de los tres países recurriría a familiares o amigos para afrontar una emergencia económica, mientras que solo alrededor del 16 % utilizaría sus propios ahorros.

Asimismo, destacó el avance de los pagos digitales, utilizados por el 43 % de los adultos en Ecuador, el 49 % en Colombia y el 52 % en Perú, aunque el efectivo continúa siendo un medio de pago predominante.

La directora ejecutiva de la RFD, Valeria Llerena, señaló que "la inclusión financiera no puede medirse únicamente por el número de cuentas abiertas", sino por la capacidad de las personas para utilizar herramientas financieras que les permitan ahorrar, acceder a crédito responsable y afrontar imprevistos. EFE

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