Sergej Barbarez: "Tenemos que irnos con la cabeza alta"

Houston (EE.UU.), 1 jul (EFE).- Sergej Barbarez, seleccionador de Bosnia, afirmó este miércoles que sus jugadores deben irse "con la cabeza alta", tras la derrota por 0-2 sufrida contra Estados Unidos en los dieciseisavos de final del Mundial.

"Empezamos bien el partido, tenía buenas sensaciones. El partido estaba bajo control, tuvimos posesión, pero luego cometimos un error y concedimos el gol. A estos niveles te castigan inmediatamente", afirmó Barbarez en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Felicité a los chicos tras el partido, estaba muy orgulloso, me puse sensible, dije que es un resultado que deberíamos celebrar. Tenemos que ir con la cabeza alta", añadió.

Bosnia se rindió ante los goles de Folarin Balogun y de Malik Tillman en el Levi's Stadium de Santa Clara.

"Lo dimos todo, hicimos lo que pudimos. Esto es lo que pasa", reconoció el técnico.

Balogun acabó el partido expulsado con roja directa por una falta peligrosa a Tarik Muharemović.

"Todavía no lo he visto por televisión, pero mis compañeros me dijeron que pisó el pie. Tendría que verlo, pero por lo que me dicen es roja", consideró.