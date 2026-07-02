La Justicia rechaza la petición del Real Madrid de suspender el Protocolo frente a la violencia de LaLiga

La plaza nº 102 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid ha rechazado la solicitud del Real Madrid para suspender cautelarmente la eficacia obligatoria del 'Protocolo-Guía ante situaciones de discriminación, violencia o acoso en el ámbito del fútbol profesional' aprobado por LaLiga para la prevención y actuación frente a este tipo de conductas, según informó la patronal en un comunicado.

El procedimiento tiene su origen en la demanda presentada por el Real Madrid contra el acuerdo de la Comisión Delegada de LaLiga que aprobó el 'Protocolo-Guía ante situaciones de discriminación, violencia o acoso en el ámbito del fútbol profesional'.

Según relató LaLiga, el club solicitó la nulidad de dicho acuerdo al considerar que la adhesión al mismo no podía tener carácter obligatorio y, de forma simultánea, pidió al Tribunal la suspensión cautelar de su aplicación mientras se resolvía el procedimiento principal.

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El Tribunal, en su auto, concluyó que el Real Madrid "no ha justificado la concurrencia de los requisitos necesarios para obtener tutela cautelar y, por tanto, paralizar la aplicación del Protocolo-Guía mientras se resuelve el procedimiento principal -que solicita la nulidad del acuerdo por el que el órgano competente de LaLiga aprobó el Protocolo-Guía-".

La resolución señaló que el Protocolo-Guía fue "elaborado y aprobado en cumplimiento de dicho precepto legal", en referencia al artículo 4.5 de la Ley del Deporte, que obliga a las ligas profesionales a contar con este tipo de protocolos y ponerlos a disposición de los clubes para su suscripción, confirmando así que, según el comunicado de la patronal, "LaLiga no solo actuó con plena habilitación legal sino en cumplimiento de un mandato expreso dado por el legislador en su condición de organizadora de las competiciones de fútbol de Primera y Segunda División".

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El Tribunal también rechazó el argumento esgrimido por el Real Madrid para justificar su petición de suspensión provisional, el de que cualquier incumplimiento del Protocolo-Guía podría conducir a su no inscripción de cara a la nueva temporada. "El auto concluye que el Protocolo-Guía no altera el régimen de inscripción de los clubes en la competición y recuerda que ese régimen está regulado en los Estatutos de la organización y que estos no pueden modificarse mediante un protocolo, descartando así el riesgo de exclusión de la competición alegado por el club demandante", expresó el comunicado.

Por todo ello, el Tribunal desestimó la solicitud de medidas cautelares presentada por el Real Madrid e impuso las costas del incidente a la parte demandante. Así, el procedimiento sobre el fondo del asunto continuará su tramitación y el auto puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid.

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El Protocolo-Guía fue presentado el pasado mes de marzo en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en el marco del II Congreso de Emergencias en Estadios organizado por LaLiga. El acto contó con la participación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, responsables de emergencias de los clubes, personal sanitario y otras instituciones implicadas en la seguridad de los espectáculos deportivos.

Este protocolo establece un "modelo común" de prevención y actuación frente a situaciones de discriminación, violencia o acoso y contó desde su aprobación con "el respaldo de la práctica totalidad de los clubes del fútbol profesional". "La oposición a la aplicación del Protocolo-Guía supone cuestionar una herramienta concebida para dar respuesta a una exigencia legal y a una demanda social creciente de que el fútbol profesional sea un espacio seguro, igualitario y respetuoso para todos", criticó LaLiga.

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