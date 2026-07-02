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VÍDEO: Exteriores eleva a 27 los españoles fallecidos en terremotos de Venezuela y la cifra de desaparecidos baja a 137

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El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha elevado a 27, uno más que en la última actualización de cifras, los españoles fallecidos por los terremotos en Venezuela. Asimismo, el dato de compatriotas desaparecidos se reduce de 150 a 137, pero se mantiene en 11 los que se encuentran bajo los escombros.

Fuentes del departamento liderado por José Manuel Albares han insistido en que Exteriores mantienen abiertas "todas las líneas de emergencia consular", que se pueden consultar en la redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, y "se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen".

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Las autoridades de Venezuela han elevado a cerca de 2.300 los muertos y más de 11.000 los heridos por los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter registrados hace una semana en el centro de la costa venezolana.

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