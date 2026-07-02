Banco Banamex dice que revisiones anuales de T-MEC seguirán limitando la inversión privada

Ciudad de México, 1 jul (EFE).- El Banco Nacional de México (Banamex) señaló este miércoles que la decisión de Washington de hacer revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) seguirá limitando la inversión privada.

EE.UU. comunicó este miércoles a sus interlocutores que no quiere extender por otros 16 años la vigencia del tratado comercial, por lo que los tres socios entrarán en el mecanismo de revisiones anuales ya previsto en el acuerdo.

El área de Estudios Económicos del banco apuntó que Estados Unidos decidió no renovar el acuerdo comercial con Canadá y México y en su lugar "se realizarán revisiones anuales del T-MEC, que se podrían extender por los siguientes 10 años".

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Bajo esa línea el tratado seguirá vigente "siempre que ningún país decida salir, lo cual tendría que informar a los otros dos y esperar seis meses para su salida efectiva".

"Si no se alcanza ninguna resolución durante ese periodo, el tratado expiraría en 2036", precisó.

Banamex recordó que la incertidumbre por el T-MEC "restó alrededor de 0.3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2025. Ese año, la inversión privada cayó 3,3 % anual, en un contexto en que diversos factores locales y externos afectaron las decisiones de gasto de capital".

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La lógica detrás de esta estimación, apuntó el banco, "es que una fracción relevante de la caída de la inversión privada puede asociarse a factores externos, y que dentro de éstos, el tratado comercial habría sido el componente dominante".

Pese a ello, indicó que la decisión de optar por revisiones anuales "está en línea con nuestro escenario base".

En este sentido, recordó que ya consideraba en sus pronósticos para el PIB de este año que implican un crecimiento económico moderado de 1,3 % en 2026 y 1,8 % en 2027, toda vez que se prolongará la incertidumbre sobre las condiciones del tratado (más que del tratado en sí), lo que seguiría teniendo efectos adversos para la inversión.

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"Nuestro escenario base contempla que habría revisiones anuales hasta 2028, año cuando las condiciones políticas en EE.UU. (en el contexto de elecciones presidenciales) permitirían un anuncio de extensión del TMEC por otros 16 años", ahondó.

Además de que no se registran grandes movimientos en los mercados nacionales, lo cual responde a que el escenario de "revisiones anuales ya estaba descontado".

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, aseguró este miércoles que el T-MEC sigue vigente hasta 2036 al tiempo que afirmó que Washington "no quiere salirse" del acuerdo pese a su negativa de extenderlo 16 años más.

Ebrard, principal negociador de México en la revisión del T-MEC, dijo que la decisión de EE.UU. no supuso una "sorpresa". EFE