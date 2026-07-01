Rusia derriba 179 drones ucranianos durante la noche, menos de la mitad que la víspera

Moscú, 1 jul (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 179 drones ucranianos de largo alcance, tras un ataque considerablemente menor que la víspera, cuando fueron neutralizados más de 400, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 179 drones de ala fija" sobre 16 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, según el mando castrense ruso.

Este martes Defensa anunció el derribo de 419 drones ucranianos, más del doble que hoy.

Durante la noche, los drones ucranianos atacaron fábricas de componentes electrónicos en la ciudad rusa de Penza, en la Rusia central europea, según el canal ucraniano Supernova+.

El gobernador local, Oleg Melnichenko, informó en MAX del derribo de un dron ucraniano cuyos fragmentos dañaron una línea de alto voltaje y un edificio en construcción, sin que se reportasen víctimas humanas.

Posteriormente anunció un nuevo ataque aéreo, sin mencionar de daños.

Según Supernova+, el objetivo del ataque fue la fábrica Mayak, especializada en equipamiento radioelectrónico y sistemas de comunicación militares, aunque el sitio web de la empresa indica que se trata de una empresa productora de papel y cartón.

Además, los canales de Telegram ucranianos informaron de una columna de humo en las inmediaciones del Instituto de Investigaciones Científicas de Equipamiento Electrónico de Penza, un hecho no confirmado por las autoridades locales. EFE