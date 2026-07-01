Samsung prepara la llegada de sus nuevos 'smartphones' plegables Galaxy Z Fold y Z Flip con un nuevo diseño más ancho

Samsung está preparando la llegada de su nueva experiencia de 'smartphones' plegables Galaxy Z Fold y Z Flip, tras compartir algunos vídeos 'teaser' que dejan ver cómo estos dispositivos dispondrán de un nuevo diseño con una relación de aspecto más ancha, en lugar del diseño estrecho y alargado actual.

Se espera que la tecnológica coreana de a conocer su nueva serie de 'smartphones' plegables, previsiblemente compuesta por los modelos Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra y Flip 8, durante un evento Galaxy Unpacked que tendrá lugar este mes de julio, como es habitual para sus dispositivos plegables.

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En este marco, Samsung ha comenzado a compartir algunas pistas sobre hacia donde puede evolucionar su experiencia de plegables Galaxy Z Fold y Flip, con la publicación de algunos vídeos 'teaser' en los que insinúa un nuevo diseño para estos 'smartphones', que contarán con una relación de aspecto más ancha, cercana a un formato 4:3.

A primera vista, en los vídeos compartidos en sus redes sociales Samsung juega con objetos cotidianos, incluida una pizza, una fotografía o un puzzle, que se transforman de forma visual. Lo que tienen en común estos vídeos es que, ya sea cortando una porción de la pizza, recortando la fotografía o modificando el puzzle, el resultado deja ver un formato rectangular con una proporción que se repite en todos los casos.

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Además, se acompaña de algunos mensajes como "cut to what matters" y "bold stroke, new shape" (que se traduce como céntrate en lo que importa y trazo grueso, nueva forma), confirmando que los nuevos plegables de la tecnológica contarán con un nuevo formato, dejando atrás la conocida forma más alargada y estrecha.

Con este diseño más ancho, con el que parece "recortar" sus dispositivos actuales para pasar del rectángulo al cuadrado, Samsung pretende seguir adaptando sus 'smartphones' Galaxy Z Fold y Z Flip a formas de uso variadas, ya sea para trabajar o para crear y visualizar contenido.

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Sin embargo, se deberá esperar á la presentación oficial de la Samsung para conocer en detalle todas las características de sus próximos 'smartphones' Galaxy plegables.