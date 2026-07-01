Pakistán acusa a la India de patrocinar grupos terroristas en plena escalada con Kabul

Islamabad, 1 jul (EFE).- El Gobierno de Pakistán acusó este miércoles a la India de "ayudar y patrocinar activamente" a grupos terroristas que operan desde Afganistán para atacar su territorio, en plena escalada con Kabul tras el intercambio de ataques por las acusaciones de violencia.

"La India también ha estado ayudando y patrocinando activamente a grupos terroristas que operan desde suelo afgano contra Pakistán, en violación del régimen de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU", afirmó el Ministerio de Exteriores paquistaní en un comunicado.

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Islamabad justificó además sus ataques contra Afganistán el pasado domingo, que según la ONU mataron a 28 civiles, como operaciones "legítimas, selectivas y proporcionadas contra la infraestructura terrorista".

La acusación responde a la condena que hizo Nueva Delhi de tales bombardeos el lunes, en la que acusó al Gobierno paquistaní de amenazar la seguridad de toda la región por no poder contener sus problemas internos.

"El hecho refleja el patrón persistente de comportamiento imprudente de Pakistán y su intento inútil de externalizar sus fracasos internos mediante actos desesperados de violencia más allá de sus fronteras", escribió la cancillería india en un comunicado.

Este miércoles, Pakistán rechazó las afirmaciones de Nueva Delhi sobre la ofensiva aérea y calificó a su archirrival de "saboteador regional".

"Esta declaración absurda ha sido emitida por un país que históricamente ha interferido y socavado la soberanía e integridad territorial de sus vecinos (...) y que continúa reprimiendo el derecho a la libre determinación de los cachemires en el territorio de Jammu y Cachemira Ocupado Ilegalmente por la India", agregó Islamabad en su nota.

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Pakistán señala de forma recurrente que la India utiliza el territorio afgano para atacarle de forma indirecta, ayudando a los separatistas baluchis o al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) o talibanes paquistaníes, al que el Gobierno paquistaní denomina como Fitna al-Khawarij (los que abandonaron el islam).

En sus comunicados, el Ejército paquistaní se refiere a estos grupos habitualmente como "proxies" o apoderados de Nueva Delhi.

La India ha rechazado sistemáticamente estas afirmaciones, calificándolas de propaganda para desviar la atención de un problema de seguridad propio, al tiempo que acusa a Pakistán de haber sido históricamente el principal santuario de grupos terroristas.

A pesar de no reconocer formalmente al régimen, la India ha llevado a cabo un acercamiento gradual con los talibanes en los últimos meses, recibiéndo al ministro de Exteriores de facto afgano en la capital el pasado octubre y aceptando a su primer representante diplomático en Nueva Delhi. EFE

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