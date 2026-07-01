La comunidad canaria en Venezuela, casi una semana después de los terremotos: "Vienen días fuertes, días duros"

La comunidad canaria en Venezuela se afana en afinar la logística y la distribución de ayudas de todo tipo para las víctimas de los dos terremotos que hace casi una semana sacudieron el norte del país, principalmente los estados de La Guaira y Caracas, y que hasta el momento deja casi 2.000 fallecidos, más de 10.000 heridos y más 16.000 personas desaparecidas.

"Vienen días fuertes, días duros, quitar dónde queda la gente, qué va a suceder. Hay muchas preguntas que no tienen una respuesta precisa porque el tiempo apremia para seguir buscando", resume a Europa Press Carmen, hija de gomeros y al frente de la Unión Canaria de Venezuela, uno de los 29 centros canarios ubicados en el país, concretamente en la propia Guaira.

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Admite que la situación es "estresante" porque siguen las réplicas y se sigue rastreando la búsqueda de posibles supervivientes. "Estamos aquí buscando la forma de sostenernos, de seguir asistiendo, esperando que haya cada vez más", comenta.

Carmen destaca la labor de apoyo logístico del Gobierno de Canarias, que "se ha volcado" y tiene en marcha un plan de acción para los próximos tres meses con el fin de distribuir medicamentos, alimentos no perecederos y agua, utilizando la red de centros isleños.

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En esa línea expone que principalmente las personas mayores precisan de medicamentos y también sigue habiendo dificultades con las comunicaciones y el acceso a internet, aparte de que muchas personas se han quedado sin vivienda y hay que buscar alternativas.

"El desastre en realidad es de una magnitud importante, el 90% de la zona del este está destruida y del oeste también", señala, subrayando que ropa y comida hay de manera suficiente pero no oculta que "lo difícil y engorroso" es conciliar la prestación de esas ayudas.

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Sobre las labores de rescate comenta que "hay mucha gente trabajando y apoyando para rescatar a las personas" pero el problema es "mucho más", la falta de maquinaria pesada, que es la que más se necesita, de ahí que se vea mucha "angustia" entre los familiares.

Carmen, que rememora con nostalgia como era La Guaira antes de los terremotos y se plantea como se puede hacer la reconstrucción, señala que en la zona de La Guaira viven muchos canarios o descendientes y espera que algunos aún sean rescatados con vida pero sabe que "algunos" han muerto.

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"ANGUSTIA AUNQUE ALGO MÁS TRANQUILOS"

José Ramón Arvelo, presidente del Hogar Canario Venezolano en Caracas, comenta que el centro se ha convertido en lugar de acopio de ayudas y recepción de personas afectadas por los terremotos, con "angustia" aunque "algo más tranquilos" casi siete días después.

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"Cumplimos con el objetivo de ser centro de acopio y distribución y eso es importante porque por lo menos garantizamos que los insumos y los suministros lleguen donde tienen que llegar", señala en una capital donde los albergues improvisados están llenos y la gente monta campamentos en la calle.

José Luis, del Hogar Canario Larense, ubicado en el estado de Lara, apunta que "afortunadamente" esa zona no resultó afectada, pero sí Caracas y las zonas costeras del norte del país, principalmente La Guaira, donde hay "muchos muertos, desaparecidos y muchas necesidades pues se derrumbaron cientos de edificios".

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Al igual que el resto de centros canarios, el Hogar Larense se ha convertido en centro de acopio y consultorio médico de guardia para atender a los canarios de la zona, admitiendo que en La Guaira había una colonia canaria muy numerosa. "Es una tragedia todo esto".