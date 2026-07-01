La Bolsa de México abre julio con ganancia del 0,42 % y sube a 67.247,79 unidades

Ciudad de México, 1 jul (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles una ganancia del 0,42 %, para abrir julio con un avance, e impulsar a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) a las 67.247,79 unidades, en una jornada con cierres negativos en el mundo.

El avance de este día llega tras una caída acumulada en junio del 2,36 % y a pesar de la baja cerró el semestre con un avance del 4,13 %.

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del DAX alemán que ganó 0,18 %, mientras que en Estados Unidos los tres principales índices retrocedieron", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

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En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 0,42 % para apuntarse avances en dos de las últimas tres sesiones".

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron las ganancias de las emisoras: Gentera (+4,59 %), Genomma Lab (+3,79 %), Bolsa Mexicana de Valores (+2,96 %), Banorte (+2,82 %) y Quálitas (+2,52 %) .

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, expuso que con el movimiento positivo de este miércoles el índice mexicano en lo que va del año registra un avance del 4,57 %.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,28 % frente al dólar, al cotizar en 17,55 unidades por billete verde, frente a los 17,5 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 204,5 millones de títulos por un importe de 21.598 millones de pesos (unos 1.230 millones de dólares).

De las 721 empresas que cotizaron en la sesión, 401 cerraron con sus precios al alza, 300 registraron pérdidas y 20 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la firma de servicios financieros Alterna Asesoría Internacional (ALTERNA B), con el 9,38 %; de la firma de servicios financieros Gentera (GENTERA), con el 4,59 %, y de la distribuidora de medicamentos Genomma Lab (LAB B), con el 3,79 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Proteak Uno (TEAK CPO), con el -3,48 %; del club de fútbol América (AGUILAS CPO), con el -2,87 %, y de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Herdez (HERDEZ), con el -2,66 %.