Agencias

La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 1,48 %

Guardar
Google icon

Buenos Aires, 1 jul (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con una bajada del 1,48 %, hasta las 3.121.854,95 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA descendió 1,30 %, a 130.005.107,70 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Banco Macro (-2,8 %) y Grupo Supervielle (-2,7 %), mientras que las que más subieron fueron las de BBVA Argentina (+0,5 %) y Ternium (+0,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta 1,5 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 424 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 10 pesos, a 1.510 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.489 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 10 pesos, a 1.525 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 0,6 %, a 1.567,06 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó a 1.521,p3 pesos por unidad. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala proyecta un presupuesto para el 2027 un 7,5 % más alto que el de este año

Infobae

EEUU acuerda con Israel la construcción de su Embajada permanente en Jerusalén

EEUU acuerda con Israel la construcción de su Embajada permanente en Jerusalén

Interceptan en Brasil un helicóptero con 288 kilos de cocaína procedente de Paraguay

Infobae

Describen once nuevas especies de plantas andinas, cinco de ellas en Ecuador

Infobae

La fiebre por Argentina dispara la demanda para el partido contra Cabo Verde en Miami

Infobae