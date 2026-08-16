Países mediadores responsabilizan a Israel de obstaculizar la paz en la Franja de Gaza

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El Cairo, 16 ago (EFE).- Egipto, Catar y Turquía, mediadores junto a EE.UU. en la búsqueda del fin del conflicto en Gaza, responsabilizaron este domingo a Israel de obstaculizar los esfuerzos para acabar con la guerra, después de que el Gobierno de Benjamín Netanyahu rechazara la hoja de ruta del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Este rechazo confirma que Israel es ahora responsable de obstaculizar los esfuerzos por lograr la paz en Gaza y en el resto del territorio palestino ocupado", señalaron los ministros de Asuntos Exteriores de esos tres países mediadores en un comunicado conjunto firmado también por Jordania, Arabia Saudí, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

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Esta declaración llega después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazara hace una semana el plan de 15 puntos anunciado por Trump y publicado por la Junta de Paz para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego, y reiterara que Israel no abandonará Gaza hasta que Hamás se desarme.

Los ocho países firmantes condenaron el "rechazo declarado" de Israel a la Hoja de Ruta para el Acuerdo de Paz Global (CPA), respaldada por la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Asimismo, consideraron que la posición israelí "amenaza su aplicación y socava de manera fundamental los esfuerzos colectivos para alcanzar una paz justa y duradera" y condenaron el rechazo de Israel a la posibilidad de crear un Estado palestino.

El plan contempla un proceso gradual que incluye el desarme de las facciones palestinas, en referencia al movimiento islamista Hamás, de forma simultánea a la retirada de las fuerzas israelíes, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, la transferencia de la administración de Gaza a un Comité Nacional para la Administración de Gaza y la reconstrucción de la Franja.

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Los firmantes advirtieron de que la negativa israelí supone un "claro rechazo" a avanzar en la aplicación del plan y puede hacer fracasar los esfuerzos promovidos por Trump para poner fin a la guerra y preparar las condiciones para una paz duradera.

También Netanyahu afirmó el pasado 9 de agosto que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no abandonarían Gaza hasta que Hamás estuviera completamente desarmado y reiteró que, mientras él siga siendo primer ministro, no se creará un Estado palestino "ni en Cisjordania ni en Gaza".

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Por ello, reclamaron a Estados Unidos que mantenga un papel activo para garantizar que Israel cumpla los compromisos asumidos y para impedir nuevas trabas a la aplicación del acuerdo.

Los firmantes insistieron en que la aplicación "plena e inmediata" del plan es necesaria para afrontar la grave situación humanitaria en Gaza y rechazaron "categóricamente" cualquier intento de impedir la creación de un Estado palestino.

También instaron al Consejo de Paz a continuar con su labor y pidieron a todas las partes respaldar sus esfuerzos para aplicar la hoja de ruta y avanzar hacia la segunda fase del plan de Trump.

El comunicado coincide en la misma jornada en la que Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, llegó en una visita no anunciada a Egipto y se reunió con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, mientras se intensificaron los contactos con Hamás para la aplicación del plan de 15 puntos. EFE

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